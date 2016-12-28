Sevgilinizle birlikte iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir uygulama arıyorsanız, sizleri mutlu edeceğini düşündüğüm Lovedays uygulamasını mutlaka indirmelisiniz.

Sevgililer için hazırlanan Lovedays uygulamasında, ilişkinize dair birçok araç sunuluyor. Bugüne kadar geçirdiğiniz zamanı sayaç şeklinde sizlere sunan uygulamada, sayacı ana ekranınızda kullanmanız için 1x1, 4x1 ve 4x2 boyutlarında widget’ları beğeninize sunuyor. Birlikte geçirdiğiniz önemli olayları hatırlatan Lovedays uygulamasının grafikleri ve tasarımı da bir hayli hoş diyebilirim.

iPhone ve iPad cihazlarınızın ana ekranına sevgilinizle birlikte isimlerinizi ve fotoğraflarınızı eklemenize imkan tanıyan uygulamada font rengi, boyutu ve diğer ayrıntıları da özelleştirebiliyorsunuz. Sizin yerinize önemli olayları hesaplayabilen bir araç da bulunan uygulama tüm bu özellikleri ücretsiz olarak sizlere sunuyor.