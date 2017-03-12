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Lovegg
TamindirMobilYaşamLovegg - Android Için Aşk Takvimi

Lovegg

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Lovegg
Lovegg
Lovegg
Lovegg
Lovegg

Sevgiliniz ya da eşinizle yaşadığınız özel anları kayıt altına alabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 27 dakika önce

Lovegg, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir aşk takvimi olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili ve çiftlere yönelik olarak geliştirilen uygulama ile sizin için önemli günleri not alabiliyorsunuz.

İlişkiler için kritik önem taşıyan özel günler genellikle unutuluyor ve hatırlanması da uzun sürüyor. Bu sorunun önüne geçen Lovegg, sevgiliniz ya da eşinizle geçirdiğiniz özel günleri kayıt etme imkanı sağlıyor ve ayrıca bir takım özellikleriyle de işlerinizi kolaylaştırıyor. Uygulamada ilişkiye başlama tarihinizi kayıt ediyor ve kaç günü birlikte geçirdiğinizi görebiliyorsunuz. Özel günlerinizi de not alabiliyor ve önemli günlere kaç günün kaldığını pratik bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada yer alan widget desteğiyle de istediğiniz şeylerin sürekli gözünüzün önünde olmasını sağlayabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada bir takım kişiselleştirmeler de yapabiliyorsunuz.

Oldukça kolay bir kullanıma ve işlevsel özelliklere sahip olan Lovegg, ilişkinizi kurtarıcı rol üstlenebiliyor. Eğer tarihleri hatırlamakta zorluk çekiyorsanız Lovegg uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Lovegg uygulamasını sakın kaçırmayın.

Lovegg uygulamasını Android cihazarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Mustafa Taran
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