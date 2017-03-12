Lovegg, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir aşk takvimi olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili ve çiftlere yönelik olarak geliştirilen uygulama ile sizin için önemli günleri not alabiliyorsunuz.

İlişkiler için kritik önem taşıyan özel günler genellikle unutuluyor ve hatırlanması da uzun sürüyor. Bu sorunun önüne geçen Lovegg, sevgiliniz ya da eşinizle geçirdiğiniz özel günleri kayıt etme imkanı sağlıyor ve ayrıca bir takım özellikleriyle de işlerinizi kolaylaştırıyor. Uygulamada ilişkiye başlama tarihinizi kayıt ediyor ve kaç günü birlikte geçirdiğinizi görebiliyorsunuz. Özel günlerinizi de not alabiliyor ve önemli günlere kaç günün kaldığını pratik bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada yer alan widget desteğiyle de istediğiniz şeylerin sürekli gözünüzün önünde olmasını sağlayabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada bir takım kişiselleştirmeler de yapabiliyorsunuz.

Oldukça kolay bir kullanıma ve işlevsel özelliklere sahip olan Lovegg, ilişkinizi kurtarıcı rol üstlenebiliyor. Eğer tarihleri hatırlamakta zorluk çekiyorsanız Lovegg uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Lovegg uygulamasını sakın kaçırmayın.

Lovegg uygulamasını Android cihazarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.