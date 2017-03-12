Lovegg
Sevgiliniz ya da eşinizle yaşadığınız özel anları kayıt altına alabiliyorsunuz
Lovegg, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir aşk takvimi olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili ve çiftlere yönelik olarak geliştirilen uygulama ile sizin için önemli günleri not alabiliyorsunuz.
İlişkiler için kritik önem taşıyan özel günler genellikle unutuluyor ve hatırlanması da uzun sürüyor. Bu sorunun önüne geçen Lovegg, sevgiliniz ya da eşinizle geçirdiğiniz özel günleri kayıt etme imkanı sağlıyor ve ayrıca bir takım özellikleriyle de işlerinizi kolaylaştırıyor. Uygulamada ilişkiye başlama tarihinizi kayıt ediyor ve kaç günü birlikte geçirdiğinizi görebiliyorsunuz. Özel günlerinizi de not alabiliyor ve önemli günlere kaç günün kaldığını pratik bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada yer alan widget desteğiyle de istediğiniz şeylerin sürekli gözünüzün önünde olmasını sağlayabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada bir takım kişiselleştirmeler de yapabiliyorsunuz.
Oldukça kolay bir kullanıma ve işlevsel özelliklere sahip olan Lovegg, ilişkinizi kurtarıcı rol üstlenebiliyor. Eğer tarihleri hatırlamakta zorluk çekiyorsanız Lovegg uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Lovegg uygulamasını sakın kaçırmayın.
Lovegg uygulamasını Android cihazarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Mustafa Taran
Yaşam Popülerleri
- letgo: 2. El Eşya Alım & SatımAndroid için İkinci El Alışveriş Uygulaması
- İnternetsiz Kuran-ı KerimAndroid İçin Kur'an-ı Kerim Uygulaması
- E-Devlet KapısıAndroid için E-Devlet Mobil Uygulaması
- Namaz VaktiAndroid İçin Namaz Vakti Uygulaması
- Namaz Dua Ve Sureler (Sesli)Android İçin Namaz Dua ve Sureler Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı