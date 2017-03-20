Lucid Motors, Tesla'ya Rakip Olabilecek Bir Elektrikli Otomobil Geliştirdi

Elektrikli otomobil denilince akla gelen ilk markalardan birisi olan ve lüks sınıfta yer alan Tesla Motors'a Lucid Motors adlı bir firma rakip olmaya çalışıyor. Lucid Air olarak adlandırdıkları elektrikli otomobil, Tesla'nın bazı modellerine göre daha uygun fiyata sahip olduğu için rekabeti arttıracak gibi görünüyor.

Ünlü iş adamı Elon Musk tarafından kurulan elektrikli otomobil şirketi Tesla, Model S, Model X ve Model 3 gibi oldukça başarılı modeller üretmişti. Sektörde pek rakibi olmayan Tesla'nın artık yeni bir rakibi var diyebiliriz. O da Lucid Motors.

Lucid Motors geliştirdiği Lucid Air adlı elektrikli otomobilin özellikleri ve fiyatı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kaliforniyalı şirket tamamen elektrikli olan bu otomobilini ilk olarak Aralık ayında bizlere göstermişti. 400 beygir gücündeki arkadan itişli sedan otomobilin fiyatının ise 60.000$ olacağı açıklandı. Bu fiyattaki otomobil her ne kadar baz donanım versiyonu olsa da 19 inç'lik jantlara, elektrikli koltuklara, 10 hoparlörlü ses sistemine, 3 adet dokunmatik ekrana ve otomatik pilotlu sürüş sistemine sahip olarak geliyor.

Yaklaşık 400km menzile sahip olan Lucid Air, ne yazık ki 2019'a kadar müşterilere teslim edilemeyecek. Otomobili almak isteyenler ise şimdiden 2500$'lık bir kapora ödeyerek firmadan sıra alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli otomobillere yönelik bazı vergi kanunları sayesinde 60.000$'lık fiyatın 52.500$ gibi bir miktara indirilebilmesi de mümkün olabiliyor.

Lucid Air, Tesla'nın Model S ve Model 3 otomobillerinin arasında konumlanacak gibi görünüyor. Yani tam olarak rakip olduğu bir model gösterme imkanı şu an için yok. Model 3 35.000$'lık fiyatı ile Lucid Air'dan daha uygun bir fiyata sahip fakat menzili 320km civarında. Model S ise 70.000$'lık bir fiyata sahip fakat daha gelişmiş özellikler sunuyor. Lucid Motors, Lucid Air otomobilinin daha yüksek menzilli versiyonlarının da geliştirileceğini belirterek Tesla'yı iyice zora sokuyor. Ayrıca Lucid Air otomobil serisinin en üst versiyonunun çift elektrikli motoru sayesinde 1000 beygir güç üreteceği de belirtiliyor.

Tesla Logosunun Anlamı Açıklandı

Tesla CEO'su Elon Musk, Donald Trump'ın Danışmanı Oldu