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Lumia Telefonlar Artık Resmen Yok

Lumia Telefonlar Artık Resmen Yok

Aralık ayının son haftasında Microsoft'un Lumia telefonlar artık ABD'deki çevrimiçi mağazalardan kaldırılmaya başlanmıştı.

Microsoft, birçok başarılı modeli olan Lumia akıllı telefonları piyasadan çekmeye karar vereli aslında 4 ay kadar olmuştu.  Microsoft'un Nokia'yı satın almasının ardından ortaya çıkan Lumia cihazlar, Windows Phone işletim sistemi kullanan telefonların piyasaya sürülmesi için kullanıyordu. Her geçen gün düşen satışlar sebebiyle Microsoft'un Lumia markasına sona erdireceğinin sinyallerini veriyordu. Telefonları piyasadan toplamak yerine, beklenmedik indirimler yaparak, stokları eritmeye çalışması beklenen Microsoft, bu stratejisinden de vazgeçti.

Tüm çevrimiçi perakende satış web sitelerinden yavaş yavaş kaybolan Lumia telefonlar çok kısa zaman içerisinde hiçbir yerde satılmayacaklar. Aslında durum o kadar da beklenmedik değil. Çünkü Microsoft önce resmi sitesinden Lumia'ya dair bütün bağlantıları kaldırmış, Lumia yerine Windows Phone temalı tanıtımlar yapmaya başlamıştı. Microsoft'un kendine ait mağazalarında Lumia telefonlar da vitrinlerden yavaş yavaş kaldırıldılar. Microsoft Lumia’lar yavaş yavaş pazardan elini eteğini çekerken küresel pazar Microsoft Surface Phone’ları bekliyor.

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Yazar: - 03.01.2017

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