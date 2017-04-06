LVL
2 boyuttan 3 boyuta geçiş yapan harika bir minimal bulmaca oyunu
LVL, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Klasik 2 boyutlu bulmacalardan farklı bir konsept ile karşımıza çıkan LVL ile beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz.
Tek dokunuş ile oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olan LVL, minimal tasarımı ve farklı konseptiyle karşımıza çıkıyor. Klasik 2 boyutlu bulmacalardan farklı bir kurguya sahip olan LVL'de 3 boyutlu bir küpün yüzeylerini tamamlamaya çalışıyoruz. Düşünmeye iten bir oyun olan LVL, aynı zamanda 150'den fazla bulmacaya ve 50 farklı bölüme sahip. Minimalist bir tasarıma da sahip olan oyunda karşılıklı iki yüzeyi eşitlemeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşmalı ve zorlu bölümleri kısa sürede tamamlamalısınız. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.
Etkileyici ses efektlerinin ve görsellerin yer aldığı LVL'i mutlaka denemelisiniz. Eğer bulmaca oyunlarından zevk alıyorsanız farklı bir deneyim yaşamak için LVL'i tercih edebilirsiniz.
LVL oyununu Android cihazlarıza 1,99 TL ödeyerek indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- SquareCube
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