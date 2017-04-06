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LVL
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LVL

(iOS)
LVL İndir Hemen İndir

83 MB
Editör Puanı: 5/5
5
LVL
LVL
LVL
LVL

Yerli geliştirici tarafından geliştirilen 3 boyutlu bir bulmaca oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

LVL, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz 3 boyutlu bir bulmaca oyunudur. Beyninizi zorlayan ve düşünmeye sevk eden oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Klasik bulmaca oyunlarından farklı bir kurguda karşımıza çıkan LVL, minimalist tasarımı ve zorlu bölümleriyle dikkatimizi çekiyor. 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda beyninizi sonuna kadar zorluyorsunuz. Oyunda 150'den fazla bulmaca türünü çözmeye ve 50 farklı bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Düşünce gücünü sonuna kadar zorlayan oyun aynı zamanda yerli bir geliştirici tarafından piyasaya sürülmüş. Bir kübün 6 yüzüne farklı şekilde yerleştirilmiş şekilleri düzgün şekilde birleştirip, kübün o yüzünü kareye tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken üç boyutlu düşünüp arkadaki yüzleri de hesaba katmanız gerekiyor. 

Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Tüm bölümleri en kısa sürede tamamlamalı ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmalısınız. Eğer bulmaca oyunlarından zevk alıyorsanız farklı bir deneyim yaşamak için LVL'i tercih edebilirsiniz.

LVL oyununu iOS cihazlarıza 1,99 Dolar ödeyerek indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
SquareCube
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