Maaii uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan ücretsiz sesli ve videolu aramalar yapabilir, mesajlaşabilirsiniz.

GSM operatörünüze aylık yüklü miktarda fatura ödüyorsanız, size ücretsiz bir çözüm sunan Maaii uygulamasını tanıtalım. Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden ücretsiz arama ve mesaj gönderme imkanı sunan uygulamada ihtiyaçlarınıza yönelik birçok faydalı özellik de bulunuyor. Maaii kullanıcıları arasında ücretsiz görüşme yapabileceğiniz uygulamada, Maaii kullanıcısı olmayan kişilere de çok düşük ücretlerle arayabiliyor ve mesaj gönderebiliyorsunuz.

Malezya, Tayland, Mısır, Kuveyt, Suudi Arabistan ve daha birçok ülkeyi de içeren 11 ülkedeki en iyi ücretsiz uygulama kategorisinde birinci sırada yer alan uygulama 200’den fazla ülkede kullanılabiliyor. Konum, sesli mesaj ve video paylaşımı, otomatik silinen fotoğraflar gönderme, sesli ve görüntülü e-posta, iTunes ve YouTube ile müzik ve video paylaşma gibi birçok özellik sunan Maaii uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Özellikler: