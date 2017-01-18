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Maaii
TamindirMobilİletişimMaaii - Android Için Ücretsiz Arama Ve Mesajlaşma Uygulaması

Maaii

Maaii İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Maaii
Maaii
Maaii
Maaii
Maaii

Maaii uygulamasını kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz olarak sesli ve görüntülü konuşabilir, mesajlaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Maaii uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan ücretsiz sesli ve videolu aramalar yapabilir, mesajlaşabilirsiniz.

GSM operatörünüze aylık yüklü miktarda fatura ödüyorsanız, size ücretsiz bir çözüm sunan Maaii uygulamasını tanıtalım. Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden ücretsiz arama ve mesaj gönderme imkanı sunan uygulamada ihtiyaçlarınıza yönelik birçok faydalı özellik de bulunuyor. Maaii kullanıcıları arasında ücretsiz görüşme yapabileceğiniz uygulamada, Maaii kullanıcısı olmayan kişilere de çok düşük ücretlerle arayabiliyor ve mesaj gönderebiliyorsunuz.

Malezya, Tayland, Mısır, Kuveyt, Suudi Arabistan ve daha birçok ülkeyi de içeren 11 ülkedeki en iyi ücretsiz uygulama kategorisinde birinci sırada yer alan uygulama 200’den fazla ülkede kullanılabiliyor. Konum, sesli mesaj ve video paylaşımı, otomatik silinen fotoğraflar gönderme, sesli ve görüntülü e-posta, iTunes ve YouTube ile müzik ve video paylaşma gibi birçok özellik sunan Maaii uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Özellikler:

  • Maaii kullanıcıları arasında ücretsiz arama ve mesaj gönderme,
  • Düşük ücretle 120’den fazla yeri arama (sabit hat veya mobil),
  • Maaii’de olmayan arkadaşlara SMS gönderme,
  • Eğlenceli çıkartmalar, animasyonlar ve komik ses efektleri mağazası,
  • Video arayan kimliği düzenleyicisi,
  • Sesli ve görüntülü e-posta,
  • Otomatik silinen fotoğraflar gönderme,
  • iTunes ve YouTube ile müzik ve video paylaşma,
  • Fotoğraf, konum paylaşımı, sesli mesaj ve video ile haberleşme,
  • Konum, PIN ve önerilere göre yeni arkadaş bulma özellikleri,
  • Arkadaşlarınızla anında grup mesajlaşma.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Maaii Limited
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