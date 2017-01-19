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Maaii
TamindirMobilİletişimMaaii - IPhone Ve IPad Için Ücretsiz Arama Ve Mesajlaşma Uygulaması

Maaii

(iOS)
Maaii İndir Hemen İndir

109 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5

Maaii kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz olarak sesli ve görüntülü görüşebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 33 dakika önce

iOS işletim sistemli cihazlarınızdan ücretsiz arama ve mesaj gönderme imkanı sunan Maaii uygulaması birbirinden faydalı özellikleri sizlere sunuyor.

Wi-Fi veya mobil şebeke üzerinden arama ve mesaj gönderme uygulaması olan Maaii, GSM operatörünüze ödediğiniz faturalardaki yükü de azaltıyor. Maaii kullanıcıları arasında ücretsiz olarak arama ve mesaj gönderme imkanı sunan ve uygulamayı kullanmayan kişilere de çok düşük ücretlerle arama ve mesaj gönderme imkanı sunan Maaii bu anlamda oldukça dikkat çekiyor.

11 ülkede en iyi ücretsiz uygulamalar kategorisinde birinci sırada yerini alan Maaii uygulamasını 200’den fazla ülkede kullanabiliyorsunuz. Kendiliğinden silinen fotoğraflar gönderme, konum paylaşımı, sesli mesaj ve video gönderme, ücretsiz çıkartmalar, animasyonlar ve komik ses efektlerini barındıran mağaza, iTunes ve YouTube üzerinden müzik ve video paylaşma gibi birbirinden işlevsel özellikler sunan Maaii uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Maaii Limited
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