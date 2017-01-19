iOS işletim sistemli cihazlarınızdan ücretsiz arama ve mesaj gönderme imkanı sunan Maaii uygulaması birbirinden faydalı özellikleri sizlere sunuyor.

Wi-Fi veya mobil şebeke üzerinden arama ve mesaj gönderme uygulaması olan Maaii, GSM operatörünüze ödediğiniz faturalardaki yükü de azaltıyor. Maaii kullanıcıları arasında ücretsiz olarak arama ve mesaj gönderme imkanı sunan ve uygulamayı kullanmayan kişilere de çok düşük ücretlerle arama ve mesaj gönderme imkanı sunan Maaii bu anlamda oldukça dikkat çekiyor.

11 ülkede en iyi ücretsiz uygulamalar kategorisinde birinci sırada yerini alan Maaii uygulamasını 200’den fazla ülkede kullanabiliyorsunuz. Kendiliğinden silinen fotoğraflar gönderme, konum paylaşımı, sesli mesaj ve video gönderme, ücretsiz çıkartmalar, animasyonlar ve komik ses efektlerini barındıran mağaza, iTunes ve YouTube üzerinden müzik ve video paylaşma gibi birbirinden işlevsel özellikler sunan Maaii uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabilirsiniz.