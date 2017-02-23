Mac PC'ler Üzerinde Can Yakan Yeni Bir Kötücül Yazılım Bulundu

Mac OS X üzerinde çalışabilen ve dosyaları şifreleyerek bunları açmak için para talep eden bir "ransomware" yazılım saptandı. Daha önce de Mac üzerinde benzer kötücül yazılımlara rastlanmıştı ancak bu kadar zarar verici olanı tespit edilmemişti.

Bir yetkilendirme yaması uzantısı olarak sistemde saklanan bu fidye kötücül yazılımı, kullanıcının tüm dosyalarını şifreleyerek her şifrelerini teslim etmek için kullanıcılardan 300 dolar civarında bir ödeme talep ediyor. İşin korkunç kısmı da burada başlıyor. Kullanıcılar fidyeyi ödeseler bile her hangi bir şifre kendilerine gelmiyor tüm klasörler çöp oluyor.

İnternetten indirilen bir yazılımın yetkilendirme "crack" dosyasına gizlenen bu kötücül yazılım, şeffaf bir pencereyle kullanıcılara indirdikleri yazılımı "crack" kullanarak kullanmaya başlayabileceklerini söylüyor. Bu noktada penceredeki "evet" seçeneğini seçen kullanıcılar korkunç bir şok yaşıyorlar.

Bu kötücül yazılımı ESET keşfetti, genellikle Microsoft Office ve Adobe Photoshop gibi orijinali pahalı uygulamaların "crakli" sürümlerinde bulunabildiğini de saptadı. ESET bu yüzden Mac kullanıcılarının bu tür torrent'lerden indirilebilen uygulamalardan uzak durmalarını tavsiye ediyor. Aksi takdirde bu davranışın astarı yüzünden pahalıya gelebiliyor.

Uzmalar 2017 yılında, Mac OSX 'işletim sistemlerinin de olduğundan daha fazla tehdit altinda kalacaklarini öngörüyorlar.

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