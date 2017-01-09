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MacBook Pro Sahibinin Hayatını Kurtararak Fiyatının Hakkını Verdi

MacBook Pro Sahibinin Hayatını Kurtararak Fiyatının Hakkını Verdi

Bic MacBook Pro almayı düşünürken fiyatını gördüğünüzde bir saniyeleğine durup hayatı sorgulamaya, evrendeki yerinizin ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. 15" boyutundaki ekrana sahip yeni MacBook Pro'nun ülkemizdeki fiyatı sadece 11.099.00 TL. Bu para piyangodan ya da herhangi bir şans oyunundan size çıksa yüzünüzü güldürebilirdi ya da parayı kullanarak 2. el bir araba bile alabilirdiniz. Fakat yeni MacBook Pro bu kadar ucuz (!) olmasına rağmen tüketicilerden büyük tepki aldı. Bunun sebebi ise Apple'ın cihaz üzerinde gereksiz gördüğü bütün çıkışları atarak MacBook Pro'yu daha sade ve hafif hale getirmek istemiş olması. Tüketiciler de daha pahalı bir MacBook Pro'nun daha fazla çıkışa sahip olması gerektiğini düşünürken ters köşeye yattılar. Sonuçta akıllara ister istemez "Apple bize yeni diye dandik malı kakıtıyor mu?" sorusu geldi.

Ama kafanızdaki soru işaretlerini artık gönül rahatlığıyla silebilirsiniz. Apple'ın MacBook Pro'nun etiketine "Hayat kurtarır" ifadesini eklemesinin zamanı geldi. Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Florida eyaletinde yaşanan bir olayda MacBook Pro gerçek anlamda hayat kurtardı. Haberimize konu olan olay For Lauderdale Havaalanı'nda gerçekleşti. Havaalanında etrafa ateş açan ve akıl sağlığının yerinde olmadığı bildirilen bir kişi 8 insanın yaralanmasına, 5 insanın ölmesine sebep olmuştu. Bu olaya tanık olan insanlardan biri olan Steve Frappier da kurşunların hedefi olmuştu. Fakat Frappier'ın sırt çantasında bulunan MacBook Pro, Frappier'e isabet eden kurşunun ilerlemesini durdurdu ve Frappier'in iç organlarına erişmesini engelledi.

Frappier olay sonrasında bilgisayarını incelenmek üzere FBI yetkililerine teslim etmiş. Cihazın çalışıp çalışmadığı ise bilinmiyor. Fakat yukarıdaki resme göz atıldığında cihazın çalışabilme ihtimalinin olduğu görülüyor.

ABD Tüketici Raporları MacBook Pro’yu Kimseye Tavsiye Etmiyor

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Yazar: - 09.01.2017

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