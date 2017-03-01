?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternet , YazılımMaçkolik Ve Sahadan Mahkeme Kararıyla Kapatıldı

Maçkolik ve Sahadan Mahkeme Kararıyla Kapatıldı

maçkolik logo

Türkiye'nin en çok kullanılan iddia ve futbol servislerinden Maçkolik ve Sahadan'a erişim engeli geldi. Erişim yasağının, iki sitenin sağladığı istatistiki bilgiler sebebiyle verilmiş olabileceği de konuşuluyor.

İddia oynayanların önemli tercihlerinden olan Maçkolik ve Sahadan, önemli bir takipçi kitlesine sahipler. Her gün sundukları güncel haberler, maç skorları ve iddia istatistikleri ile özellikle mobil platformda çok beğenilen ve çoğu kullanıcının tercihi konumuna gelen bu iki mecranın takipçileri için kötü bir haber geldi. Bugün alınan bir kararla birlikte iki internet sitesine de erişim engeli geldi. 

İnternet sitelerine girmeye çalışanlar, "Mersin TARSUS 3. ASLİYE CM'nin 11/06/2014 tarih ve 2014/644 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır." şeklinde bir yazıyla karşılaştılar. Daha önce 2012 yılında da benzer bir erişim engelleme kararı ile karşı karşıya kalan Kokteyl Grup'un internet sitelerine doğrudan ulaşılamıyor. Erişim engelinin sebebi henüz bilinmezken, iki site üzerinden yayınlanan İddia istatistiklerinin erişim engeline sebep olmuş olabileceği de konuşulan konular arasında. 

Maçkolik ve Sahadan'a Nasıl Girilir?

Koruma Tedbiri konulan bu iki internet sitesine de VPN kullanarak girmek mümkün. Bunun yanı sıra bazı DNS sunucuları kullanıcılarının da internet sitesine erişimde sıkıntı yaşamadığı belirtiliyor. Aynı zamanda Mackolik ve Sahadan mobil uygulamalarına da şu an erişim olduğu farklı kaynaklar tarafından doğrulandı.

Yasağın yakın zaman önce konulması sebebiyle henüz bütün internet sağlayıcılarının tedbiri kullanıma geçirmediği de düşünülürse, halihazırda internet sitelerine ulaşabilenlerin erişimine engel geleceğinin de altını çizelim. 

İndir1.9 MB
Mackolik Android
Mackolik Android Android İçin Maç Sonuçları Uygulaması

İndir3.4 MB
Mackolik iOS
Mackolik iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Maç Sonuçları Uygulaması

İndir2.4 MB
Sahadan Canlı Sonuçlar Android
Sahadan Canlı Sonuçlar Android Android için Sahadan.com Resmi Uygulaması

İndir12.9 MB
Sahadan Canlı Sonuçlar iOS
Sahadan Canlı Sonuçlar iOS iOS için Sahadan.com Uygulaması

DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

En İyi VPN Programları

Editöre Yaz:
Yazar: - 01.03.2017

Maçkolik ve Sahadan Mahkeme Kararıyla Kapatıldı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung, Galaxy Xcover 4'ü Resmen Duyurdu Samsung, Galaxy Xcover 4'ü Resmen Duyurdu Samsung’un yeni bir Xcover akıllı telefon piyasaya süreceğine dair bazı söylentiler son zamanlarda kulislerde dolaşmaya başlamıştı. Samsung’un…
Humble Bundle Üzerindeki Arma Fırsatını Kaçırmayın Humble Bundle Üzerindeki Arma Fırsatını KaçırmayınEğer FPS türündeki savaş oyunlarını seviyorsanız size güzel bir haberimiz var. Zaman zaman çarpıcı indirimlerle karşımıza çıkan Humble… Facebook İntihara Meyilli Kullanıcıları Yapay Zeka ile Tespit Edebilecek Facebook İntihara Meyilli Kullanıcıları Yapay Zeka ile Tespit EdebilecekGeçtiğimiz günlerde Facebook'ta bir canlı yayın intihar haberi gündeme düşmüştü. Sosyal medya aslında o kadar güllük gülistanlık olmadığı…
Avusturya Parlamentosunu Çökerten Türk Hackerın Kimliği Açıklandı Battlefield 1 Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ

Tamindir E-Bülten