Maçkolik ve Sahadan Mahkeme Kararıyla Kapatıldı

Türkiye'nin en çok kullanılan iddia ve futbol servislerinden Maçkolik ve Sahadan'a erişim engeli geldi. Erişim yasağının, iki sitenin sağladığı istatistiki bilgiler sebebiyle verilmiş olabileceği de konuşuluyor.

İddia oynayanların önemli tercihlerinden olan Maçkolik ve Sahadan, önemli bir takipçi kitlesine sahipler. Her gün sundukları güncel haberler, maç skorları ve iddia istatistikleri ile özellikle mobil platformda çok beğenilen ve çoğu kullanıcının tercihi konumuna gelen bu iki mecranın takipçileri için kötü bir haber geldi. Bugün alınan bir kararla birlikte iki internet sitesine de erişim engeli geldi.

İnternet sitelerine girmeye çalışanlar, "Mersin TARSUS 3. ASLİYE CM'nin 11/06/2014 tarih ve 2014/644 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır." şeklinde bir yazıyla karşılaştılar. Daha önce 2012 yılında da benzer bir erişim engelleme kararı ile karşı karşıya kalan Kokteyl Grup'un internet sitelerine doğrudan ulaşılamıyor. Erişim engelinin sebebi henüz bilinmezken, iki site üzerinden yayınlanan İddia istatistiklerinin erişim engeline sebep olmuş olabileceği de konuşulan konular arasında.

Maçkolik ve Sahadan'a Nasıl Girilir?

Koruma Tedbiri konulan bu iki internet sitesine de VPN kullanarak girmek mümkün. Bunun yanı sıra bazı DNS sunucuları kullanıcılarının da internet sitesine erişimde sıkıntı yaşamadığı belirtiliyor. Aynı zamanda Mackolik ve Sahadan mobil uygulamalarına da şu an erişim olduğu farklı kaynaklar tarafından doğrulandı.

Yasağın yakın zaman önce konulması sebebiyle henüz bütün internet sağlayıcılarının tedbiri kullanıma geçirmediği de düşünülürse, halihazırda internet sitelerine ulaşabilenlerin erişimine engel geleceğinin de altını çizelim.

DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

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