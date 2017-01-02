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Mad City Crime 3 New stories
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Mad City Crime 3 New stories

Mad City Crime 3 New stories İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Mad City Crime 3 New stories
Mad City Crime 3 New stories
Mad City Crime 3 New stories
Mad City Crime 3 New stories
Mad City Crime 3 New stories
Mad City Crime 3 New stories

Mad City Crime 3 New stories, GTA benzeri bir oyun tecrübesi sunuyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 12 dakika önce

Mad City Crime 3 New stories eğer GTA serisindeki oyunlara benzer bir oyun tecrübesini mobil cihazlarınızda yaşamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir aksiyon oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerlnize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Mad City Crime 3 New stories'de kendi suç imparatorluğunu kurmaya çalışan bir oyun kahramanını kontrol ediyoruz. Kahramanımız kariyerine sıfırdan başlıyor. Hedefine ulaşabilmesi için ilk olarak farklı mafyalardan görevler alarak bu görevleri tamamlaması ve mafyanın gözüne girmesi, sonra ise yükselerek kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerekiyor.

Mad City Crime 3 New stories'de açık dünya yapısı bulunmakta. Oyuncular şehir içinde diledikleri yere gidebiliyorlar. Ayrıca yoldaki herhangi bir aracı çalarak onunla yolculuk edebiliyorsunuz. Mad City Crime 3 New stories'te görevleri yaptıkça polisin dikkatini çekiyorsunuz. Polis sizi arabalarla ve helikopterlerle kovalayabiliyor. Polisten kurtulmak için de roket atarlar gibi silahlar kullanabiliyor ve araçlarını havaya uçurabiliyorsunuz.

Mad City Crime 3 New stories'in grafik kalitesi çok yüksek değil. Oyunda trafik seviyesini kendini ayarlayabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Extereme Games
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