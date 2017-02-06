Mad City Mafia Robbery Master
Mad City Mafia Robbery Master, GTA benzeri oyunları seviyorsanız hoşunuza gidecektir
Mad City Mafia Robbery Master eğer mobil cihazlarınız üzerinde GTA oyunlarına benzer bir eğlence yaşamak isterseniz hoşunuza gidebilecek açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Mad City Mafia Robbery Master'da bir zamanlar şehrin suç imparatoru olan bir gangsterin yerine geçiyoruz. Emrimizdeki gangsterler bir polis bakını sonucu temizleniyor ve bütün gücümüz kayboluyor. Biz, bu baskından sonra mafya imparatorluğumuzu sıfırdan inşa etmeye ve intikam almaya çalışıyoruz.
Mad City Mafia Robbery Master'da şehir içinde gezinirken yoldaki araçları çalabiliyor ve kullanabiliyoruz. Oyunda banka soygunlarına katılırken kaçışımızı da planlamamız gerekiyor. Bu nedenle kaçışta kullanabileceğimiz hızlı bir arabaya ihtiyaç duyuyoruz.
Rusya'da geçen oyunda araç kullanma ve park etme yeteneklerimizi de konuşturabiliyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Digital Toys Studio
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
- Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
- Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
- Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
- Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı