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Mad City Mafia Robbery Master
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Mad City Mafia Robbery Master

Mad City Mafia Robbery Master İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Mad City Mafia Robbery Master
Mad City Mafia Robbery Master
Mad City Mafia Robbery Master
Mad City Mafia Robbery Master
Mad City Mafia Robbery Master

Mad City Mafia Robbery Master, GTA benzeri oyunları seviyorsanız hoşunuza gidecektir

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Mad City Mafia Robbery Master eğer mobil cihazlarınız üzerinde GTA oyunlarına benzer bir eğlence yaşamak isterseniz hoşunuza gidebilecek açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Mad City Mafia Robbery Master'da bir zamanlar şehrin suç imparatoru olan bir gangsterin yerine geçiyoruz. Emrimizdeki gangsterler bir polis bakını sonucu temizleniyor ve bütün gücümüz kayboluyor. Biz, bu baskından sonra mafya imparatorluğumuzu sıfırdan inşa etmeye ve intikam almaya çalışıyoruz.

Mad City Mafia Robbery Master'da şehir içinde gezinirken yoldaki araçları çalabiliyor ve kullanabiliyoruz. Oyunda banka soygunlarına katılırken kaçışımızı da planlamamız gerekiyor. Bu nedenle kaçışta kullanabileceğimiz hızlı bir arabaya ihtiyaç duyuyoruz.

Rusya'da geçen oyunda araç kullanma ve park etme yeteneklerimizi de konuşturabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Digital Toys Studio
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