?     Geri Bildirim
Mad Gardener: Zombie Defense
TamindirMobilOyunlarAksiyonMad Gardener: Zombie Defense - Android İçin Zombi Öldürme Oyunu

Mad Gardener: Zombie Defense

(Android)
Mad Gardener: Zombie Defense İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Mad Gardener: Zombie Defense
Mad Gardener: Zombie Defense
Mad Gardener: Zombie Defense
Mad Gardener: Zombie Defense
Mad Gardener: Zombie Defense

Topraklarınıza giren zombilere geçit vermeyin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Mad Gardener: Zombie Defense, adından da tahmin edeceğiniz üzere zombilere karşı kendinizi savunduğunuz bir mobil oyun. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan zombi oyununda bir döneme damgasını vuran rock şarkıcısının yerine geçiyoruz.

Emekli olup bahçıvanlık yapmaya başlayan rock yıldızının başı zombilerle dertte. Bahçeyi saran zombilere karşı olan mücadelesinde yardım ediyoruz karakterimize. Gitarını silaha dönüştüren çılgın görünümlü karakterimize en az onun kadar ilginç görünen horozu eşlik ediyor. Zombilerin yanı sıra canavarlarla karşılaştığımız oyunda boss’lar bile sınıflara ayrılmış. Gerçekten zorlayıcı olduklarını söyleyebilirim.

Aksiyon yüklü 40 bölüm içeren zombi oyununda 3 ölümcül silaha sahibiz. Ayrıca sarsıcı etki uyandıran 3 patlayıcı bulunmakta. Tabii ki güçlü silahları ve patlayıcıları açabilmek için oyunda biraz zaman geçirmek gerekiyor.

Mad Gardener: Zombie Defense için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Parizagames Ltd.
Mad Gardener: Zombie Defense QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  4. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  5. Talking Tom Gold Run
    Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu

Mad Gardener: Zombie Defense Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster