Mad Gardener: Zombie Defense(Android)
Topraklarınıza giren zombilere geçit vermeyin.
Mad Gardener: Zombie Defense, adından da tahmin edeceğiniz üzere zombilere karşı kendinizi savunduğunuz bir mobil oyun. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan zombi oyununda bir döneme damgasını vuran rock şarkıcısının yerine geçiyoruz.
Emekli olup bahçıvanlık yapmaya başlayan rock yıldızının başı zombilerle dertte. Bahçeyi saran zombilere karşı olan mücadelesinde yardım ediyoruz karakterimize. Gitarını silaha dönüştüren çılgın görünümlü karakterimize en az onun kadar ilginç görünen horozu eşlik ediyor. Zombilerin yanı sıra canavarlarla karşılaştığımız oyunda boss’lar bile sınıflara ayrılmış. Gerçekten zorlayıcı olduklarını söyleyebilirim.
Aksiyon yüklü 40 bölüm içeren zombi oyununda 3 ölümcül silaha sahibiz. Ayrıca sarsıcı etki uyandıran 3 patlayıcı bulunmakta. Tabii ki güçlü silahları ve patlayıcıları açabilmek için oyunda biraz zaman geçirmek gerekiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Parizagames Ltd.
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