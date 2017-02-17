Mad Gardener: Zombie Defense, zombi temalı kule savunma oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan zombi oyununda bir rock starının zombilerle olan mücadelesine karışıyoruz. Bahçenin etrafını saran zombiler üzerinde birbirinden etkili silahlar kullanıyoruz.

Bir dönem rock starı olan emekliliğinde de bahçe işleriyle uğraşmaya başlayan karakterimiz, hayatta kalma mücadelesini tek başına vermiyor. Yanında gelişmiş bir vücuda sahip horozu eşlik ediyor. Güçlerini birleştirerek yürüyen ölüleri ve yaratıkları durdurmaya çalışıyorlar. Karakterimizin kullanabildiği 3 silahı var. Ayrıca 3 adet toplu zombi ölümüne yol açabildiğimiz patlayıcı madde bulunmakta. Yalnız hepsi açık değil; oyunun ilerleyen safhalarında kullanılabilir oluyorlar.

Tepe kamera açısından oynanan zombi oyunları arasından grafikleri, ilginç karakterleri ve duraksamayan oynanışıyla ayrılan Mad Gardener, kolay kontrolleriyle de her yaştan oyuncuya hitap ettiğini gösteriyor.