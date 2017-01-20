Madnessteer Live yüksek hızı ve aksiyonu birleştiren bir mobil polisten kaçış oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Madnessteer Live'da YouTube ve Facebook gibi sosyal medya kanallarında canlı yayın yapan birinin yerine geçiyoruz. Temel amacımız ise ilgi çekecek ve binlerce kişiye ulaşabilecek canlı yayınlar yapabilmek. Bu iş için aracımıza atlıyoruz ve polisleri peşimize takarak şehri birbirine katıyoruz.

Madnessteer Live oyun yapısı olarak ilk GTA oyunlarını anımsatan bir yapıya sahip. Oyunda etrafı yıkıp döktükçe polislerin dikkatini çekiyoruz ve polislerden kaçtıkça daha fazla polis peşimize takılıyor. Polisten ne kadar uzun süre kaçarsak canlı yayınımız o kadar çok takipçi kazanıyor. Oyunda aracımız sürekli yol alırken onu sağa ve sola doğru yönlendirmemiz ve engellere çarpmamamız gerekiyor.

Madnessteer Live'de çeşitli power-upları toplayarak geçici olarak süper güçler kazanabiliyor ve etrafı yakıp yıkarak polisleri temizleyebiliyoruz. Oyunda kilidini açabileceğimiz birçok farklı araç seçeneği mevcut. Madnessteer Live'in güzel grafiklere sahip olduğu söylenebilir.