Madnessteer Live eğer ilk GTA oyunlarındaki heyecan dolu polis kovalamacalarına benzer bir eğlenceyi mobil cihazlarınız üzerinde tecrübe etmek isterseniz beklentilerinizi karşılayabilecek bir yarış oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir polisten kaçış oyunu olan Madnessteer Live'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak beğeni ve takipçi kazanmaya çalışan birinin yerine geçiyoruz. Daha çok izleyiciye ulaşabilmek için çılgın sahneler yakalamamız gerekiyor. Bunun içinde aracımıza atlıyoruz ve polisi peşimize takarak şehri birbirine katıyoruz.

Madnessteer Live'de polisten kaçtıkça peşimize daha fazla polis takılıyor ve işler karışıyor. Oyunda çeşitli power-upları toplayıp geçici olarak süper güçler kazanabiliyor ve polisleri geride bırakabiliyor ya da etrafı yıkıp dökebiliyoruz.

Madnessteer Live'de aracımız sürekli yol alırken bize düşen görev aracımızı sağa veya sola yönlendirmek ve engellere çarpmamasını sağlamak. Birçok farklı araç seçeneğine sahip olduğumuz oyunda kazanacağımız parayla yeni araçların kilidini açabiliyoruz.