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MADOSA
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MADOSA

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
MADOSA
MADOSA
MADOSA
MADOSA
MADOSA

Doğru zamanda dokunarak sihri açığa çıkarın.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

MADOSA, refleksleri test etmeye yönelik hazırlanmış sihir oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan karanlık temalı oyunda sihirli çemberi doğru zamanda çevirerek gücü açığa çıkarmanız gerekiyor.

Tek elle rahat oynanış sunan oyunda elinde sihirli bir küre bulunduran bayanın gücünü göstermesine yardımcı oluyorsunuz. Döner yapıda olan sihirli kürenin üzerindeki işaretli noktalar, kademeli olarak sihrin açığa çıkmasını sağlıyor. Sürekli olarak noktaları takip ederek tam zamanında dokunmanız, bunu kusursuzca tekrarlamanız gerekiyor. Başarırsanız etkileyici efektlerle karşılaşıyorsunuz. Her bölümde sihirli çemberdeki sayısı değişiklik gösteriyor. Tahmin edeceğiniz üzere ilerledikçe çok daha güçlü sihirleri açığa çıkarıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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