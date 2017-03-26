MADOSA, refleksleri test etmeye yönelik hazırlanmış sihir oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan karanlık temalı oyunda sihirli çemberi doğru zamanda çevirerek gücü açığa çıkarmanız gerekiyor.

Tek elle rahat oynanış sunan oyunda elinde sihirli bir küre bulunduran bayanın gücünü göstermesine yardımcı oluyorsunuz. Döner yapıda olan sihirli kürenin üzerindeki işaretli noktalar, kademeli olarak sihrin açığa çıkmasını sağlıyor. Sürekli olarak noktaları takip ederek tam zamanında dokunmanız, bunu kusursuzca tekrarlamanız gerekiyor. Başarırsanız etkileyici efektlerle karşılaşıyorsunuz. Her bölümde sihirli çemberdeki sayısı değişiklik gösteriyor. Tahmin edeceğiniz üzere ilerledikçe çok daha güçlü sihirleri açığa çıkarıyorsunuz.