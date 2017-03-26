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MADOSA
TamindirMobilOyunlarBeceriMADOSA - IPhone Ve IPad İçin Sihir Oyunu

MADOSA

(iOS)
MADOSA İndir Hemen İndir

77 MB
Editör Puanı: 4/5
4
MADOSA
MADOSA
MADOSA
MADOSA
MADOSA

Dönen sihirli küreye doğru zamanda dokunarak sihri açığa çıkarın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

MADOSA, etkileyici görsel efektlerle süslenmiş grafiklere sahip sihir oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyun, refleksleri sınamak için harika bir seçim. Dönen sihirli kürede işaretlenmiş noktaları sürekli olarak takip etmeniz, tam zamanında dokunup sihrin büyümesini sağlamanız gerekiyor.

Karanlık temalı, boyutuna göre şaşırtıcı görseller sunan sihir yapma oyununda bir elinde küre tutan bayan karakter karşınıza çıkıyor. Amacınız; sihri açığa çıkarmak. Bunun için döner yapıda tasarlanan kürede işaretli noktalara geldiğinizde bir kere dokunmanız, güç açığa çıkana kadar da bunu tekrarlamanız gerek. Gücünüzü sergilemek elbette kolay olmuyor. Küre çok hızlı bir şekilde ve sağa sola rastgele dönüyor. Yanlış yere dokunur, geç kalırsanız sihir etkisini yitiriyor; sil baştan başlıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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