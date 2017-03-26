MADOSA, etkileyici görsel efektlerle süslenmiş grafiklere sahip sihir oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyun, refleksleri sınamak için harika bir seçim. Dönen sihirli kürede işaretlenmiş noktaları sürekli olarak takip etmeniz, tam zamanında dokunup sihrin büyümesini sağlamanız gerekiyor.

Karanlık temalı, boyutuna göre şaşırtıcı görseller sunan sihir yapma oyununda bir elinde küre tutan bayan karakter karşınıza çıkıyor. Amacınız; sihri açığa çıkarmak. Bunun için döner yapıda tasarlanan kürede işaretli noktalara geldiğinizde bir kere dokunmanız, güç açığa çıkana kadar da bunu tekrarlamanız gerek. Gücünüzü sergilemek elbette kolay olmuyor. Küre çok hızlı bir şekilde ve sağa sola rastgele dönüyor. Yanlış yere dokunur, geç kalırsanız sihir etkisini yitiriyor; sil baştan başlıyorsunuz.