Mafia III Demo Yayınlanıyor!

2K Games'in geçtiğimiz Ekim ayında yayınladığı, ünlü mafya oyunu serisinin son oyunu olan Mafia 3 için bir deneme sürümü yayınlanıyor. Mafia 3 demo sürümü ile oyunu satın alamayan ya da oyunu satın almayı düşünüp, önceden oyun hakkında kişisel bir izlenim sahibi olmak isteyen oyuncular Mafia 3'ün belli bir bölümünü oynayabilecekler.

Hatırlanacağı üzere Mafia 3 çıktığında oyun dünyası tarafından beklenilen ilgiyi görmemişti. Serinin önceki oyunları klasik İtalyan mafyası çizgisine sahipti. Mafia 3'te ise İtalyan köklerine sahip bir kahramanın yerine farklı bir kahraman tercih edilmiş, bu da serinin hayranlarının tepkisini çekmişti. Üstelik oyun birçok teknik problemle birlikte gelmişti. Mafia 3'ün PC sürümünün oyunun çıkışında 30 FPS'e kilitlenmesi, oyundaki grafiksel ve fiziksel hatalar bu oyuna gereken önemin verilmediğini gösteriyordu.

Mafia 3, bütün bu eksiklerine rağmen oynanabilir seviyede bir aksiyon oyunuydu. Eğer daha önceden serinin hikayesiyle bağ kurmadıysanız ya da oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu arıyorsanız Mafia 3 hoşunuza gidebilir. İşte Mafia 3 demo sürümü ile oyunun iyi olup olmadığına kendiniz karar verebileceksiniz. Mafia 3 demosu oyunun ilk bölümünü oynamamıza imkan veriyor.

Mafia 3 demo sürümü PC platformunun yanısıra PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına da çıkış yapacak. 2K Games, oyunun demosunun yayınlandığını iddia ediyor olsa da demo bu haberi yazdığımız saat itibarıyla henüz yayında değil. Demo muhtemelen gün içerisinde yayınlanacak. Konsol oyuncuları PlayStation Store ve Microsoft Uygulama Mağazası'nı ziyaret ederek oyunun demo sürümünü indirebilecekler. PC oyuncuları ise Mafia 3'ün Steam sayfasına yönlendiriliyor:

İndir Mafia 3 Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

Mafia 3 demosunun yayınlanmasının yanısıra 2K Games dün oyun için 8 GB boyutunda büyük bir yama da yayınladı. Bu yamayla oyuna mayınların eklendiğini görüyoruz. Ayrıca aracınızı kullanırken zamanı yavaşlatabiliyor, aracınızdan yola patlayıcı bırakabiliyor veya düşmanlarınıza patlayıcı fırlatabiliyorsunuz.

Mafia 3 çıkışında hazırladığımız Mafia 3 incelememize bu bağlantıyı kullanarak göz atabilirsiniz:

Mafia 3 İncelemesi

Mafia 3 demo sürümü için yayınlanan fragman ise burada: