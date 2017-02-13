Magic Leap'in Artırılmış Gerçeklik Cihazının Prototipi Sızdırıldı

Magic Leap dediğimizde aklınıza yukarıdaki görsel geliyorsa, yarattıkları teknolojinin ne kadar etkileyici olduğunu da biliyorsunuzdur. Şimdilik 4.5 milyar dolarlık bir start-up ile çalışmalarını yürüten Magic Leap hakkında pek bilgi sahibi olamasakta, yayınladığı video ve görsellerle kalbimizi kazanmayı başardı. Yeni sızdırılan bir bilgiye göre de, Magic Leap'in taşınabilir sanal gerçeklik cihazının prototipi ortaya çıktı.

Magic Leap'in taşınabilir sanal gerçeklik cihazının bir prototipi olduğu iddia edilen aşağıdaki fotoğrafta, cihazın sırt çantası şeklinde olduğu görülüyor. Business Insider'ın yayınladığı fotoğraf, prototipi "gerçekten giyilebilir cihaz" olarak niteliyor ve bazı yeniliklerin olduğunu belirtiyor.

Magic Leap CEO'su Rony Abovitz'in, önümüzdeki hafta yönetim kuruluna bir çalışma prototipi göstermek zorunda olduklarını ve prototipin fotoğrafta göründüğü gibi değil, bitmiş olması gerektiğini söylüyor.

Abovitz ayrıca, Twitter üzerinden bu sızdırılmış fotoğrafı da değerlendirdi. Bu prototip hakkında "düşündüğünüz gibi değil" diyen Abovitz, fotoğrafta görünen cihazın, verilerini toplamak için kullanılan bir Magic Leap Ar-Ge test teçhizatı olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, Magic Leap'in piyasaya sürülmesi için daha çok yol alması gerektiği söyleniyor. Magic Leap sanal gerçeklik teknolojisinin kitlelere ulaşması şu an için gerçekten söylenemez. Aşağıdaki bağlantılardan Magic Leap ile ilgili daha önce yapmış olduğumuz haberlere ulaşabilirsiniz:

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