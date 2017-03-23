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Mailcell
TamindirMobilİletişimMailcell - Android İçin Telefon Numarasına Mail Gönderme Uygulaması

Mailcell

Mailcell İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Mailcell
Mailcell
Mailcell
Mailcell
Mailcell

Mail göndermek için artık bir mail adresine ihtiyacınız yok.

Erkan Calp Son güncelleme 35 dakika önce

Mailcell, e-posta adresi yazmadan telefon numarasına mail gönderme imkanı tanıyan tek email uygulaması olmasıyla öne çıkıyor. Android telefonunuza ücretsiz indirip doğrudan kullanabiliyorsunuz. Kişi ekleme zorunluluğu yok. Dilediğiniz kişinin telefon numarasına standart mail formatında ileti gönderiyorsunuz. Dilerseniz mailinize belge, video ve fotoğraf, konum, ses ekleme şansına sahipsiniz.

E-posta adresine ihtiyaç duymadan telefon numarası üzerinden mail formatında iletişimi sürdürme kolaylığı sunan Mailcell, sadece telefonlarla uyumlu. Tamamen ücretsiz ve telefon numaranızla giriş yaparak kullanmaya başlıyorsunuz. Uygulamayı kullanan tüm kişiler (rehberinizde olan olmayan herkes) kişiler sekmesinde görüntüleniyor. Kişilerin telefon numaralarını ekleyip eklememek size kalmış.

Mailcell’i eşsiz kılan özellikleri şöyle sayabilirim:

  • Mail adresi yazmadan doğrudan telefon numarasına mail atma
  • Kişi kaydetme zorunluluğu yok. Doğrudan telefon numarasını girerek mail gönderme
  • Hem gönderen hem de alıcı için mailin okunup okunmadığını gösteren mavi etiket
  • Gizli mailleri - Lockedbox’ta - parolayla saklama
  • Resmi e-mail ile konum, sesli mesaj, kişi bilgileri gönderme

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Medyaca Software
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