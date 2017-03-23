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Mailcell
TamindirMobilİletişimMailcell - IPhone İçin Telefon Numarasına Mail Atma Uygulaması

Mailcell

(iOS)
Mailcell İndir Hemen İndir

14 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Mailcell
Mailcell
Mailcell
Mailcell
Mailcell

E-posta adresine artık ihtiyacınız yok.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Mailcell, e-posta adresi yazmadan telefon numarasına mail atma imkanı sunan tek iPhone uygulaması.

Yılmaz Turker tarafından geliştirilen email uygulamasında iletiler standart mail formunda gönderiliyor. Tek yapmanız gereken; mail göndereceğiniz kişinin telefon numarasını girmek. Kişinin rehberinizde kayıtlı olması da gerekmiyor. Ayrıca mail uygulamalarındaki gibi CC, BCC alanları da bulunmakta.

iOS platformunda da ücretsiz olan mail uygulamasının benzerlerinden ayrılan birçok noktası var. E-posta adresi girmeden doğrudan telefon numarasına mail gönderme dışında kişileri kaydetmeye zorlamaması, hem gönderen hem de alıcı için okundu bilgisi vermesi, gizli e-postaları şifreyle koruma seçeneği sunması, WhatsApp’taki gibi fotoğraf, video, belge, konum göndermeye izin vermesi Mailcell’i farklı kılan özelliklerden sadece birkaçı.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
YILMAZ TURKER
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