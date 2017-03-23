Mailcell(iOS)
E-posta adresine artık ihtiyacınız yok.
Mailcell, e-posta adresi yazmadan telefon numarasına mail atma imkanı sunan tek iPhone uygulaması.
Yılmaz Turker tarafından geliştirilen email uygulamasında iletiler standart mail formunda gönderiliyor. Tek yapmanız gereken; mail göndereceğiniz kişinin telefon numarasını girmek. Kişinin rehberinizde kayıtlı olması da gerekmiyor. Ayrıca mail uygulamalarındaki gibi CC, BCC alanları da bulunmakta.
iOS platformunda da ücretsiz olan mail uygulamasının benzerlerinden ayrılan birçok noktası var. E-posta adresi girmeden doğrudan telefon numarasına mail gönderme dışında kişileri kaydetmeye zorlamaması, hem gönderen hem de alıcı için okundu bilgisi vermesi, gizli e-postaları şifreyle koruma seçeneği sunması, WhatsApp’taki gibi fotoğraf, video, belge, konum göndermeye izin vermesi Mailcell’i farklı kılan özelliklerden sadece birkaçı.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- YILMAZ TURKER
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