Malware Hunter eğer bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlara ve inatçı virüslere karşı korumak isterseniz kullanabileceğiniz bir antivirüs programı.

Glarysoft tarafından geliştirilmiş Malware Hunter temel olarak bilgisayarınızda virüs taraması yapmanızı ve virüs temizleme işlemini gerçekleştirmenizi mümkün kılmak amacıyla tasarlanmış bir güvenlik yazılımı. Malware Hunter virüsleri tanımlayabilmek için Avira'nın virüs tanımlama motoru8ndan faydalanmakta ve bu sayede isabetli sonuçlar yakalayabilmekte. Malware Hunter virüs taraması yapabilmeniz için size 3 farklı tarama seçeneği sunuyor. Hızlı Tarama seçeneğiyle virüslerin bilgisayarınızda sıkça yerleştiği belli başlı klasörler taranıyor. Tam Tarama seçeneğinde ise bilgisayarınıza bağlı tüm depolama birimlerindeki dosya ve klasörler taranıyor ve kapsamlı bir tarama yapılıyor. Özel tarama seçeneği ise belirleyeceğiniz klasörleri taramanıza imkan tanıyor. Malware Hunter karantinadaki dosyalarınıza göz atma ve güvenli dosyaları işaretleyerek onlara ayrıcalık yaratmanızaizin vermekte.

Malware Hunter virüs tarama ve temizleme işlemlerinin haricinde kullanışlı ek özelliklere de sahip. Programın bilgisayar hızlandırma özelliği bilgisayarınızı yavaşlatabilecek olası faktörleri analiz ediyor ve bu faktörleri ortadan kaldırarak bilgisayarınızın açılışını ve işleyişini hızlandırmanız için size yardımcı oluyor. Temizlik özelliği ise sisteminizdeki gereksiz ve çöp dosyaları buluyor, kayıt defterinizi temizleyerek bilgisayarınıza rahat bir nefes aldırıyor. Malware Hunter ile bilgisayarınızda boş depolama alanı açabiliyorsunuz.