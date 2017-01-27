Mannequin Challange Çılgınlığına Bir Yenisi de İstanbul Metro'dan Geldi

Rae Sremmurd’a ait şarkıyla başlayan Mannequin Challenge akımına kapılmayan neredeyse kimse kalmadı. Britney Spears’den tutun da, İngiliz golcü Jamie Vardy’nin gol sevincine, hatta Ellen DeGeneres tarafından Beyaz Saray’a kadar taşınan akım, Victoria's Secret meleklerinden bile destek görmüştü. Türkiye’de de çok sayıda internet fenomeni tarafından komik videolara konu olmuş, O Ses Türkiye ve Beyaz Show gibi programlara bile taşınmıştı.

İlk kez 12 ekim 2016 tarihinde ABD'de iki lise öğrencisi tarafından, zamanın hızlı akışına tepki olarak çektikleri video ile başlayan akım, çok kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Trendin temelinde, hareketsiz bir grup insanın gündelik yaşantılarından bir kesit sunmaları yatıyor. 'Manken meydan okuması' anlamına gelen akımın, neye meydan okuduğunu henüz kimse bilmiyor. Ancak hızla geçen zamana karşı bir tepki olarak yorumlanıyor.

Akımın en son ses getiren örneği, İstanbul Metrosu çalışanları ve yolcularından geldi. Metro İstanbul isimli istasyonun resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, “Hayat durur metro durmaz” sloganıyla ‘sarı çizgi’nin hayati önemine dikkat çekiliyor. Sosyal medyanın ve akımlarının etkisinin küçümsenemeyecek boyutlara ulaştığı günümüzde, şahsen ben İstanbul Metrosu’nun yaptığı, hem eğlenceli hem de farkındalık yaratacak bu videoyu oldukça beğendim.

Lütfen Sarı Çizgiyi Geçmeyiniz!

Hayat Durur, Metro Durmaz... pic.twitter.com/wlJAAHUrl7

— Metro İstanbul (@metroistanbul_) 27 Ocak 2017

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