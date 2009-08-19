ManyCam5.7.1 (Windows)
ManyCam anlık mesajlaşma programlarında çalışan bir sanal web kamerası programıdır. Birden çok mesajlaşma programıyla aynı anda çalışabilen bu yazılım sayesinde istediğiniz görüntüyü (video) webcam görüntüsü gibi kullanabilirsiniz. Hatta TV kartınızdan kaydettiğiniz görüntüleri bile sohbet ettiğiniz kişiye web kamerası açmış gibi gösterebilirsiniz.
Program aynı anda kullandığınız birden çok mesajlaşma programında tek bir kameranın kullanılmasını sağlamak için üretilmiş ücretsiz bir araç olmasına rağmen birçok ek özellikte bulunduruyor. Sahip olduğunuz görüntüyü diğer programlar içinde sanal olarak çoğullaştıran yazılım ile videolarınıza su, ateş gibi efektler ekleyebilir, görüntünüzün üstünde, yanında ve benzer başka bir bölümde yazılar çıkmasını sağlayabilir, resim boyutunu ayarlayabilirsiniz. Birçok efekt verme imkanına sahip olduğunuz bu program arkaplan resminizi değiştirme özelliğinide içersinde bulunduruyor. ManyCam ile gerçek zamanlı ses efektleri de kullanılabiliyor. Dilerseniz web kamerasına eklemek istediğiniz efektleri programla kendiniz hazırlayabilirsiniz.
Windows Live Messenger, Skype, Camfrog vb. diğer programlar ManyCam'in desteklediği sohbet programlarından birkaçı. Bunun dışında YouTube gibi bazı video sitelerine ve çeşitli sitelerede program üzerinden destek ve özellik bulabiliyorsunuz.
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5- ManyCam 4.0.110 için Umut dedi ki;
benim siirlerim cay kokar
Düslerimde sen
Demlikte nefesin
bardakta gamzenArtı Yönleri: Face cam yapaılıyor Eksi Yönleri: yok
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4- ManyCam 4.0.110 için Ziyaretçi dedi ki;
hani nasil iniyor bu yardım edin lutfen acil haydı
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ManyCam 4.0.110 için aslı dedi ki;
buda mı kayıt ediyo video olarak
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ManyCam 4.0.110 için eawg dedi ki;
bende inmiyor hata veriyor yardım ederimsinizArtı Yönleri: yok Eksi Yönleri: yüklenmiyon hata veriyor
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ManyCam 4.0.110 için Ziyaretçi dedi ki;
çok güzel bir şey bu herkese tavsiye ederim
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 177,476
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- ManyCam
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