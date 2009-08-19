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ManyCam
TamindirWindowsİnternetÇeşitli AraçlarManyCam - Sanal Web Kamera Efekt Programı

ManyCam

5.7.1 (Windows)
ManyCam İndir Hemen İndir

589.49 KB
Editör Puanı: 4/5
4

13 Kullanıcı: 4/5

4
ManyCam
ManyCam
ManyCam
ManyCam
Yeşim Halıcı Son güncelleme 1 saat önce

ManyCam anlık mesajlaşma programlarında çalışan bir sanal web kamerası programıdır. Birden çok mesajlaşma programıyla aynı anda çalışabilen bu yazılım sayesinde istediğiniz görüntüyü (video) webcam görüntüsü gibi kullanabilirsiniz. Hatta TV kartınızdan kaydettiğiniz görüntüleri bile sohbet ettiğiniz kişiye web kamerası açmış gibi gösterebilirsiniz.

Program aynı anda kullandığınız birden çok mesajlaşma programında tek bir kameranın kullanılmasını sağlamak için üretilmiş ücretsiz bir araç olmasına rağmen birçok ek özellikte bulunduruyor. Sahip olduğunuz görüntüyü diğer programlar içinde sanal olarak çoğullaştıran yazılım ile videolarınıza su, ateş gibi efektler ekleyebilir, görüntünüzün üstünde, yanında ve benzer başka bir bölümde yazılar çıkmasını sağlayabilir, resim boyutunu ayarlayabilirsiniz. Birçok efekt verme imkanına sahip olduğunuz bu program arkaplan resminizi değiştirme özelliğinide içersinde bulunduruyor. ManyCam ile gerçek zamanlı ses efektleri de kullanılabiliyor. Dilerseniz web kamerasına eklemek istediğiniz efektleri programla kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Windows Live Messenger, Skype, Camfrog vb. diğer programlar ManyCam'in desteklediği sohbet programlarından birkaçı. Bunun dışında YouTube gibi bazı video sitelerine ve çeşitli sitelerede program üzerinden destek ve özellik bulabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
177,476
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
ManyCam

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