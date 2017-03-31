Maradona, Pes 2017'nin Yapımcısı Konami'ye Dava Açıyor

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Pes2017’nin ‘myClub’ (kulübüm) modunda Ronaldinho, Thierry Henry ve Gary Lineker gibi efsane oyuncularla birlikte oyun karakteri olarak yer alan Diego Maradona, oyunun yapımcısı Konami şirketine dava açıyor.

1997 senesinde kariyerine son vermesine rağmen, ününü sürdüren Arjantinli futbolcu, dün Facebook’ta yaptığı açıklamasıyla ünlü Japon yapım şirketine dava açacağını duyurdu. Avukatı Matias Morla’ya ilgili yasal işlemleri başlatma talebi verdiğini hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Maradona, oyunun birebir kendisini kullanmasının yasal olmadığını vurguladı.

15 Eylül 2016 tarihinde piyasaya sürülen Pes2017’nin aynı gün yayınladığımız inceleme videomuza aşağıda göz atabilirsiniz:





Siz Maradona’nın açacağı dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Efsanenin verdiği tepki haklı mı, yoksa aşırı mı?

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