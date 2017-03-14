Marissa Mayer'in İşine Son, Maaşına Zam!

Yahoo'da yeni düzenlenen bir rapor, işinden ayrılmak zorunda olan CEO Marissa Mayer'in, Verizon'un satış anlaşmasını yerine getirmesiyle beraber tam 23 milyon dolar tazminat alacağının kesinleştiğinini gösteriyor.

Yahoo ile yaptığı satın alım anlaşmasını tamamlayarak hesabı kapatıyor. Yahoo'nun hepimizin karizmasına hayran olduğumuz ama nedense CEO olarak çok da çok elle tutulur başarılar gösterememiş eski yöneticisi Marissa Mayer, bu anlaşma sonunda 23 milyon dolar kadar bir tazminat almaya da hak kazanmış oldu. Bu tazminat rakamı daha önce Verizon tarafından Yahoo satış hükümlerinde de kabul edilmişti. Ödeme Marissa Mayer'in yıllık ikramiyesinin yekûnu olarak gösteriliyor.

Bu durumda Tamindir.com'da daha önce Yahoo Güvenlik Açığı Skandalında Kabak, Marissa Mayer'in Başına Patladı manşeti ile duyurduğumuz durum vuku bulacak mı henüz belli değil. Ancak Mayer, Yahoo'dan ayrılırken, "Yahoo'yu çok seviyorum, Yahoo çalışanlarına güvenim sonsuz, bir şekilde şirketin bünyesinde kalmayı düşünüyorum" diye duygusal bir konuşma da yapmıştı.

Marissa Mayer'in şirketin başına geçtiğinden bu yana net 150 milyon dolar ikramiye aldığını da şuraya not etmeden geçmeyelim.

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