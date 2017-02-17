?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaMark Zuckerberg Dünyayı Kurtaracak Planını Açıkladı

Mark Zuckerberg Dünyayı Kurtaracak Planını Açıkladı

Facebook Küresel Toplum Projesi

Ünlü iletişim kuramcısı Marshall McLuhan, elektronik iletişimin artıp, dünyanın küresel bir köy haline geleceğini söylediğinde takvimler 1960’ı gösteriyordu. Telgrafın icadından başlayıp günümüze kadar uzanan bu süreçte bireysellik artmış, haliyle kitle kültürünün yerini ‘mahremiyet’ gibi kavramlar almaya başlamıştı. Günümüz teknoloji çağında bu kavram önemini koruyup ciddi tartışmalara yol açıyor. Facebook ise ilerleyen dönemlerde odak noktasını "herkesi küresel bir toplum olarak bir araya getirmek" olarak açıkladı. 

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bugün herkesin dilinin ucunda olan o soruyu sordu: "Hepimizin istediği dünyayı inşa ediyor muyuz?"

Mark Zuckerberg'in paylaştığı manifesto bu soru üzerine odaklanıyor. Mevcut siyasi iklim, küreselleşmenin kullanıcılar üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri ve iklim değişikliği gibi konuları ele almak için bilimsel araştırmaların hızlandırılması ihtiyacı hisseden Zuckerberg (yani Facebook), ileriye dönük odak noktasını kamuoyu ile paylaştı. Dünyayı birbirine bağlarken odak noktalarının her zaman "herkesi küresel bir toplum olarak bir araya getirmek" olduğu belirten Zuckerberg, Facebook'un bu noktada rolünün destekleyici, güvenilir ve bilgilendirici olacacağını da söyledi.

Eğer vaktiniz varsa, Mark Zuckerberg'in bu manifestosu gerçekten okumaya değer. Sizce dünya, küresel bir toplum olabilir mi?

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

Facebook'taki Mor Kuş Nereden Geliyor?

Facebook'a İş İlanları Servisi Geliyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 17.02.2017

Mark Zuckerberg Dünyayı Kurtaracak Planını Açıkladı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Asus Zenfone 3 GO İnternete Sızdırıldı Asus Zenfone 3 GO İnternete Sızdırıldı Seçip kullanmak için 3 farklı model tanıtan Asus Zenfone 3 ailesinin arasına yeni bir üye daha geliyor. Bunu internete bugün sızdırılan Zenfone…
Opera, Reborn Projesiyle Masaüstü Tarayıcısını Yeniden Tasarlıyor Opera, Reborn Projesiyle Masaüstü Tarayıcısını Yeniden TasarlıyorOpera, geliştirici sayfasında masaüstü tarayıcısının yeni bir sürümünü yayınladı. Şirket, "Reborn" adını taşıyan yeni projesini geliştiriyor… PewDiePie, YouTube ve Disney'den Yediği Tokatlar Sonrası Açıklama Yaptı! PewDiePie, YouTube ve Disney'den Yediği Tokatlar Sonrası Açıklama Yaptı!Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir şaka nedeniyle başı büyük derde giren ünlü YouTube yıldızı PewDiePie, bu şaka sonucu önemli firmalardan…
YouTube, 1 Milyar Video İçine Otomatik Altyazı Ekledi Skype Yeniden Tasarlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ

Tamindir E-Bülten