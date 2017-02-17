Mark Zuckerberg Dünyayı Kurtaracak Planını Açıkladı

Ünlü iletişim kuramcısı Marshall McLuhan, elektronik iletişimin artıp, dünyanın küresel bir köy haline geleceğini söylediğinde takvimler 1960’ı gösteriyordu. Telgrafın icadından başlayıp günümüze kadar uzanan bu süreçte bireysellik artmış, haliyle kitle kültürünün yerini ‘mahremiyet’ gibi kavramlar almaya başlamıştı. Günümüz teknoloji çağında bu kavram önemini koruyup ciddi tartışmalara yol açıyor. Facebook ise ilerleyen dönemlerde odak noktasını "herkesi küresel bir toplum olarak bir araya getirmek" olarak açıkladı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bugün herkesin dilinin ucunda olan o soruyu sordu: "Hepimizin istediği dünyayı inşa ediyor muyuz?"

Mark Zuckerberg'in paylaştığı manifesto bu soru üzerine odaklanıyor. Mevcut siyasi iklim, küreselleşmenin kullanıcılar üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri ve iklim değişikliği gibi konuları ele almak için bilimsel araştırmaların hızlandırılması ihtiyacı hisseden Zuckerberg (yani Facebook), ileriye dönük odak noktasını kamuoyu ile paylaştı. Dünyayı birbirine bağlarken odak noktalarının her zaman "herkesi küresel bir toplum olarak bir araya getirmek" olduğu belirten Zuckerberg, Facebook'un bu noktada rolünün destekleyici, güvenilir ve bilgilendirici olacacağını da söyledi.

Eğer vaktiniz varsa, Mark Zuckerberg'in bu manifestosu gerçekten okumaya değer. Sizce dünya, küresel bir toplum olabilir mi?

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