Mark Zuckerberg Gelecekte ABD Başkan Adayı Olabilir mi?

Geçtiğimiz haftalarda Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in ABD başkanlığı için aday olabileceği söylentileri yayılmaya başlamıştı. Tabi ki Donald Trump yönetimi en fazla 8 sene sürebileceğinden elbette ABD'nin bir başkana ihtiyacı olacak. Bunun için 2017 yılında 50 eyalette herkesle konuşarak bir kampanya başlatacağı hedefini de benimseyen Zuckerberg sonunda BuzzFeed'e konuyla ilgili içini döktü.

Mark Zuckerberg "Hayır, başkanlık için her hangi bir planım yok" diyerek tüm bu söylentileri boşa çıkardı. Zuckerberg, "Eşim Chan Zuckerberg ile Facebook topluluğunu güçlendirmek için çalışmalar yapacağım" diyerek tamamen farklı bir platform üzerine yoğunlaşacaklarının da işaretini verdi. Ancak bu noktada 50 eyalette bir topluluk çalışması yapma projesinin, bir başkan adaylığı kampanyası olmadığını da net olarak ima etmiş değil. Bu mesajının altında "Asla başkan olmayı düşünmüyorum" gibi bir anlam çıkarmak çok da mümkün değil. Facebook adına farklı eyaletlerde "topluluk" için çalışmalar yapmak için birçok ofis kurabileceği ve bu ofislerde eşiyle birlikte adaylık çalışmaları da gerçekleştirebileceği hala olasılık dahilinde. Bunun yanı sıra Zuckerberg'in Kaliforniya valisi olmak için girişimlerde bulunabileceği de konuşuluyor.

Ancak siyasi otoriteler Zuckerberg'in Facebook'u bu kadar aktif olarak yönetiyor olmasının bu tip kampanyalarda işlerini aksatabileceğini konusunda da hem fikir. Ancak Facebook'un potansiyelinin de her iki politik kampanya da Zuckerberg adına çok yararlı olabileceği görüşünü de savunanlar var.

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