Mark Zuckerberg, Oculus VR'ın Beyaz Eldivenlerini Tanıttı

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Oculus'un yeni geliştirdiği eldiven ile Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğünün nasıl etkileşime girdiğini gösterdi. Bugün, sahibi olduğu VR şirketinin Redmond'daki araştırma laboratuvarını ziyaret eden Zuckerberg, Oculus Rift'in baş geliştiricisi Michael Abrash liderliğinde tesisi gezdi. Ekibin geliştirdiği yeni donanımları fotoğraflayan ve kişisel Facebook sayfasında yayınlayan Zuckerberg, süper kahramanlık için taktığı beyaz kontrol eldiven çiftini de takipçileriyle paylaştı.

Mark Zuckerberg, Oculus gezisinde tesisin kapasitesini göstermesinin yanı sıra, geliştirdiği yeni donanımlar hakkında da övgüler sıraladı. İki eline taktığı beyaz eldivenleri çok öven Zuckerberg, "Ellerinizi sanal ve artırılmış gerçekliğe dönüştürmenin yeni yolları üzerinde çalışıyoruz. Bu eldivenleri takarak çizebilir, sanal bir klavye kullanıyormuşcasına yazabilir ve Örümcek Adam gibi düşmanlarınıza ağ atabilirsiniz, tıpkı benim yaptığım gibi" dedi.

Şimdilik eldivenlerin oldukça minimalist göründüğünü ve muhtemelen kablosuz kullanılacağını söyleyelim. Oculus Rift ile eşleştirilebilmesi haricinde de pek bir ayrıntı yok. Diğer yandan normal harici izleme kameraları yerine, üçüncü parti OptiTrack sensörleri gibi görünen bir şeyde kullanılıyor. Zuckerberg daha önce artırılmış gerçeklik konusundaki hevesini ifade etmiş olsa da, gelecekte neler göreceğiz bu biraz gizemini koruyor.

Nintendo'nun güç eldiveninden haberiniz varsa, bu eldivenler size yabancı gelmeyecektir. Bu noktada, VR eldivenlerinin ciddi sorunları olduğunu ve birçok yönden, diğer el takibi yöntemleri için bir engel oluşturduğunu da söylemeden geçmeyelim. Oculus Rift bize bir farklılık sunar mı bunu da zaman gösterecek.

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