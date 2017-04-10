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Marvel Tutkunlarına Müjde! Thor: Ragnarok Fragmanı Yayınlandı

thor fragmanı yayınlandı

İlk filmi 2011’de yayınlanan, Marvel Comics’in önemli karakterlerinden Thor’un üçüncü filmi Ragnarok, önümüzdeki Kasım ayında beyaz perdede olacak. İşte sevenlerinin 4 yıldır beklediği, serinin devam filminin nefes kesen fragmanı sizlerle:


Chris Hemsworth tarafından canlandırılan, Vikingler'de Nors mitolojisindeki aynı adlı yıldırım tanrısı Thor'dan esinlenerek, Stan Lee, Larry Lieber ve Jack Kirby tarafından yaratılan Thor, gücünü Mjolnir ismindeki çekicinden alır. Mjolnir, Thor'a uçma ve havayı kontrol etme gücünü verir. Stan Lee’nin Hulk’ı yarattıktan sonra daha güçlü bir karakterin ancak tanrı olabileceği fikri aklına gelince ortaya çıkan kahraman, son filminde kendini İskandinav inancında kıyamet anlamına gelen Ragnarok'un ortasında buluyor.

Tanrıların savaşına tanıklık edeceğimiz filmde, Loki’nin kızı Hela’yı Cate Blanchett canlandırırken, Avengers üyelerinden Dr. Stange ve Hulk'da  Thor’u yalnız bırakmıyor. Filmin ana karakterleri değişmiyor ve Odin’i Anthony Hopkins, Loki’yi Tom Hiddleston, Heimdall’ı Idris Elba, Sif’i de Jaimie Alexander canlandırmaya bu filmde de devam ediyorlar.

Thor’un oldukça fazla pataklandığı, çekicinin bile kırıldığı, dengeleri değiştirecek yeni film için tüm Marvel severler gibi ben de heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyim. Umuyorum ki, beklentilerimi karşılayamamış bir önceki filmden sonra bu sefer Thor bizleri hayal kırıklığına uğratmaz.

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Yazar: - 10.04.2017

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