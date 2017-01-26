Marvel ve Square Enix, Avengers Oyunu Duyurdular

Japonya'nın en ünlü oyun geliştirme ve dağıtma şirketlerinden Square Enix, Marvel ile ortaklaşa yeni bir Avengers oyunu geliştirdiğini duyurdu ve oyun için ilk videoyu da yayınladı.

Dün akşam saatlerinde Marvel ve Square Enix, bugün bu saatlerde bir duyuru yapacaklarını açıklamışlardı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu açıklama, hemen herkesin aklına Kingdom Hearts serisini getirmiş ve bu RPG oyununa Marvel karakterlerinin eklenebileceği konuşulmaya başlanmıştı. Fakat bugün resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte haberin daha büyük olduğu ortaya çıktı. Square Enix ve Marvel yeni bir Avengers oyununun geliştireceğini duyurdular.

Tomb Raider oyunlarından tanıdığımız Crystal Dynamics'in üstlendiği geliştirme aşamasına, Deus Ex ve Thief serisinden tanıdığımız Eidos Montreal de eşlik edecek. Oyun hakkında çok detay verilmezken, yapılan açıklama: "Avengers projesi, dünya çapında oyuncular için tasarlandı ve uzun süre hayranları heyecanlandıran tüm karakterler, ortamlar ve ikonik anlarla dolu olacak. Tamamen orijinal bir hikayeye sahip olan bu oyun, oyuncuların önümüzdeki yıllarda oynayabilecekleri bir evreni de ilk kez tanıtacak."şeklinde oldu.

PC, PS4 ve Xbox One için geliştirildiği de açıklanan oyunun, 2018 yılında piyasaya çıkması bekleniliyor. Yapılan ufak açıklamadan anladığımız üzere de sadece bir oyunla kalmayacak olan bu seri, yaratılan yeni evrenle birlikte uzun sürekli bir yapım olarak, Marvel hayranları ile buluşacak. Birçok oyuncuyu heyecanlandıran bu yapım için yayınlanan videoyu ise hemen aşağıdan izlemeniz mümkün.

NASA'nın Yeni Görevine Marvel Karakterleri Eşlik Edecek