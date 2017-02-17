Mascot Dunks eğer çılgın smaçlar ile sov yapmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil basketbol oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Mascot Dunks'ta top sürüyoruz, zıplıyoruz ve smaç basarak sayı yapmaya, seyircileri coşturmaya çalışıyoruz. Oyunda temel olarak bir smaç yarışması heyecanı bizi bekliyor. Basketbol maçlarında devre arasında sahneye çıkan ve gösterileriyle seyircileri heyecanlandıran bir maskotun yerine geçtikten sonra zamana karşı yarışmaktayız.

Mascot Dunks oynarken çeşirli smaçlar yapabiliyoruz. Superman gibi havada süzülerek smaç basabiliyor ya da havada taklalar atarak smaç basabiliyoruz. Bu iş için öncelikle trambolin üzerinden zıplamamız ve doğru zamanlamayı yakalamamız gerekiyor.

Mascot Dunks oldukça kolay kontrollere sahip. Oyun kısa bir süre içinde bağımlılığa dönüşebiliyor.