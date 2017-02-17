Mascot Dunks eğer basketbolu seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil smaç yarışması oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir basketbol oyunu olan Mascot Dunks'ta oyunculara şov yapma imkanı veriliyor. Mascot Dunks temel olarak en çılgın smaçları yapmaya ve kalabalığı coşturmaya çalışıyoruz. Bu işi gerçekleştirebilmek için de reflekslerimizi kullanmamız gerekiyor.

Mascot Dunks'ta Superman gibi havada uçarak smaçlar yapabiliyor ya da havada taklalar atabiliyorsunuz. Oyunda bu işi yapabilmek için ilk önce top sürmemiz, sonrasında ise zıplayarak potaya asılmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken nokta ise zamanlama.

Mascot Dunks kolay bir şekilde oynanabiliyor.