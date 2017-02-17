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Mascot Dunks
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Mascot Dunks

(iOS)
Mascot Dunks İndir Hemen İndir

178 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Mascot Dunks
Mascot Dunks
Mascot Dunks
Mascot Dunks
Mascot Dunks

Mascot Dunks'ta havada taklalar atarak smaç yapıyor ve seyircileri coşturuyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Mascot Dunks eğer basketbolu seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil smaç yarışması oyunu. 

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir basketbol oyunu olan Mascot Dunks'ta oyunculara şov yapma imkanı veriliyor. Mascot Dunks temel olarak en çılgın smaçları yapmaya ve kalabalığı coşturmaya çalışıyoruz. Bu işi gerçekleştirebilmek için de reflekslerimizi kullanmamız gerekiyor.

Mascot Dunks'ta Superman gibi havada uçarak smaçlar yapabiliyor ya da havada taklalar atabiliyorsunuz. Oyunda bu işi yapabilmek için ilk önce top sürmemiz, sonrasında ise zıplayarak potaya asılmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken nokta ise zamanlama.

Mascot Dunks kolay bir şekilde oynanabiliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Crimson Pine Games
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