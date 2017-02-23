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Masha and Bear: Cooking Dash
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Masha and Bear: Cooking Dash

(Android)
Masha and Bear: Cooking Dash İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Masha and Bear: Cooking Dash
Masha and Bear: Cooking Dash
Masha and Bear: Cooking Dash
Masha and Bear: Cooking Dash
Masha and Bear: Cooking Dash

Ormandaki aç hayvanlara yemekler hazırlayın, besleyin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Masha and Bear: Cooking Dash, 2 – 8 yaş arası çocuklar için uygun yemek yapma, pişirme oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyun, hem görsel hem de oynanış açısından çocukların ilgisini çekecek kalitede. Tablet veya telefonunuzda oyun oynayan çocuğunuz varsa gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz.

Tatlı mı tatlı şef Masha’nın sevimli ayısı ile birlikte yemek pişirme macerasına ortak olduğunuz oyunda ormandaki aç hayvanlara birbirinden leziz menüler hazırlıyorsunuz. Ormanda yaşam süren hayvanlara hazırlayabildiğiniz onlarca lezzet var. 30’dan fazla malzemeye sahipsiniz. Unutmadan, her hayvan için farklı bir yemek hazırlamanız gerekiyor. Tüm hayvanları aynı yemekle doyuramıyorsunuz. Seviye atladıkça malzemeler listeniz çoğaldığını da ekleyeyim.

Masha and Bear Çizgi Filmi:

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Indigo Kids
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