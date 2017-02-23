Masha and Bear: Cooking Dash(iOS)
Ormandaki hayvanlara leziz yemekler yapın.
Masha and Bear: Cooking Dash, 2 – 8 yaş arası çocukların oynayabileceği yemek pişirme oyunu. iPhone ve iPad’inizde oyun oynayan çocuğunuz varsa onun için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Rengarenk arayüz, kolay ve de eğlenceli oynanış, kaliteli grafikler… Hem de indirmesi ücretsiz.
Çizgi filmi de olan, mobilde de seri oyun olarak karşımıza çıkan Masha’nın ışıltılı hayatına dahil olduğumuz oyunlardan biri Masha and Bear. Adından da tahmin edeceğiniz üzere serinin bu oyununda sevimli kızımızın yanındaki isim bir ayı. Oyunda da ormandaki hayvanlar için elinizdeki malzemeleri kullanarak yemek yapıyorsunuz. Ancak her hayvan için ayrı bir lezzet çıkartmak durumundasınız. Mutfağınızda 30’dan fazla malzeme var.
Masha and Bear Özellikleri:
- Seçilebilir 16 karakter
- Yulaf ezmesiyle karıştırılabilen 33 malzeme
- Masha ile konuşma
- Seviye atladıkça zorlaşan yemek tarifleri
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.4 ve üzeri
- Üretici:
- Indigo Kids
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