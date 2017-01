Mass Effect 2 Ücretsiz, Hemen İndirin!

BioWare tarafından geliştirilen başarılı RPG oyunu Mass Effect 2 kısa bir süre boyunca Origin üzerinde ücretsiz olarak dağıtılacak. Bilindiği üzere Electronic Arts, On the House adlı kampanyasında daha önceden Need for Speed Most Wanted, Red Alert 2 gibi klasik oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara hediye etmişti. Bu kampanya dahilinde ücretsiz olarak dağıtılan son oyun Mass Effect 2 oldu. Bu kampanyanın ne kadar süreceği hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı, bu nedenle kampanya bitmeden önce Mass Effect 2'yi Origin kütüphanenize eklemenizde fayda var.

Mass Effect serisinin en iyi oyunu olarak gösterilen Mass Effect 2'nin ücretsiz olmasının nedeni oyuncuların ilgisini bu seriye yöneltmek; çünkü Electronic Arts ve BioWare kısa bir süre önce serinin yeni oyunu Mass Effect Andromeda'yı duyurmuştu. Çıkış tarihi de belli olan bu yeni oyunu oynamadan önce Mass Effect 2'yi oynamak güzel bir tecrübe olacaktır.

Mass Effect 2, diğer BioWare oyunları gibi derin bir rol yapma altyapısına sahip. Oyunda galaksiyi kurtarmak için güçlü savaşçıları yanımıza toplamanın yanısıra politik problemlerle de yüzleşiyoruz. Bu problemler karşısında yapacağımız tercihler oyunun nasıl ilerleyeceğini ve sonlanacağını belirliyor.

Mass Effect 2, çok yeni bir oyun olmassa da tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. Oyunun sistem gereksinimleri de günümüz oyunlarına göre bir hayli düşük. Mass Effect 2 minimum sistem gerksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 3 yüklü Windows XP işletim sistemi

- 1.8 GHz Intel Core 2 Duo veya daha yüksek özelliklere sahip AMD işlemci

- Windows XP için 1 GB RAM, Vista ve üzeri için 2 GB RAM

- 256 MB video belleğe ve Pixel Shader 3.0 desteğine sahip ekran kartı (Nvidia GeFore 6800 serisi veya ATI Radeon X1600 Pro serisi)

- 15 GB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

- DirectX 9.0c

Oyunu Origin kütüphanenize ekleyerek oyuna ücretsiz sahip olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir Mass Effect 2 Bilim Kurgu Temalı Rol Yapma Oyunu

Oyunu bilgisayarınıza indirip oynayabilmek için de Origin yazılımının bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor:

