Mass Effect: Andromeda İçin Yeni Bir Video Yayınlandı

BioWare tarafından geliştirilen Mass Effect serisinin yeni oyunu Andromeda için yeni bir video daha yayınlandı. Yayınlanan video ile oyunu ön sipariş edenlerin, elde edeceği ekstra eşyalar ortaya çıktı.

Mass Effect, Samanyolu Galaksisi içerisinde geçen olayları anlatan bir üçleme ile karşımıza çıkmıştı. Bu oyunlar günümüzden yaklaşık 150 yıl sonrasında, galaksimizin birçok farklı uzaylı ırkın yaşam noktası haline gelmesiyle başlayan olayları anlatıyolardı. Bunca ırkın bir arada yaşaması elbette bir çatışma doğuruyor ve insanlar kendilerini kurtarmak için amansız bir mücadelenin için giriyorlardı.

Mass Effect: Andromeda'nın ilk üç oyunda yaşananların tam 600 yıl sonrasını anlatacağı daha önce açıklanmıştı. İnsanlığın yeni bir galaksi olan Andromeda'ya gelişini konu alacağını öğrendiğimiz oyunda, insanlık için yeni bir yerleşim yeri aramakla meşgul olacağımıza dair bilgileri de edinmiştik.

Bugün yayınlanan yeni video ise Mass Effect: Andromeda'yı daha önce ön sipariş yoluyla satın alanların edineceği malzemeleri ortaya çıkardı. Ön sipariş yoluyla oyunu alanlar, Dead Space Explorer Zırhı, çok oyunculu tarafta hızlı deneyim puanı kazanma ve Nomad isimli araçlar için benzersiz bir kaplama kazanacaklar. Merakla beklenen oyun 23 Mart 2017'de PC, PS4 ve Xbox One platformları için de yayınlanmış olacak.

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Mass Effect: Andromeda'nın Çıkış Tarihi Belli Oldu