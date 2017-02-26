BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından dağıtılan Mass Effect: Andromeda için artık günler sayılmaya başlandı. Oyunun çıkmasına çok az bir süre kala sistem gereksinimleri de açıklandı.

Mass Effect serisi, Dünya yaşanamaz hale geldikten sonra başka gezegenlere yolculuk etmeye başlayan insan ırkının başından geçenleri anlatıyordu. Büyük bir koloni halinde hareket eden insanlar çeşitli saldırılara uğruyor ya da iç mücadeleler yaşıyorlardı. Yeni oyunda bizleri başka bir galaksiye götürecek olan seri, burada keşfedilen yaşanabilir gezegenlerde yapacağımız görevler üzerine odaklanacak.

Her zaman en iyi RPG oyunları arasında gösterilen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mass Effect serisinin son oyunu 23 Mart itibarıyla PC, PS4 ve Xbox One platformları için yayınlanacak. Oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle olacak:

Mass Effect: Andromeda Sistem Gereksinimleri

En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) ve Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5 3570 veya AMD FX-6350

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 (2 GB), AMD Radeon 7850 (2 GB)

Sabit Disk: 55 GB

DirectX: DirectX 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) ve Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD FX-8350

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 (3 GB), AMD RX 480 (4 GB)

Sabit Disk: 55 GB

DirectX: DirectX 11

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