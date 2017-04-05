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Mass Effect Andromeda Torrente Düştü

Mass Effect Andromeda Torrente Düştü

BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından sadece Origin üzerinde yayınlanan Mass Effect Andromeda bilgisayar korsanları karşısında dayanamadı ve torrent üzerinden paylaşılmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Mass Effect Andromeda, günümüzdeki birçok oyun gibi Denuvo kopya koruma sistemiyle birlikte geliyordu. Denuvo, geçmişte birçok farklı oyunun torrente düşmesini engellemiş, oyuncuları bu oyunların legal kopyalarını almaya zorlamıştı. Fakat Denuvo'nun itibarı geçtiğimiz aylarda sarsılmaya başlamıştı. Önce DOOM gibi popüler oyunlar çıkışının birkaç ay sonrasında kırılmıştı. Son dönemde ise CPY adlı ekip çıktığı hafta yine Denuvo'ya sahip Resident Evil 7'yi kırmış, korsa oyun dünyasında ses getirmişti. Denuvo'ya bir ağır darbe daha yine CPY'den geldi ve Mass Effect Andromeda'nın koruma sistemi etkisiz hale getirildi.

Mass Effect Andromeda, oyuncular tarafından hem beğenilen, hem de eleştirilen bir oyun. Oyunun savaş sistemi, grafikleri, yarattığı yeni dünya ve derin hikayesi oyuncuların takdirini kazanırken oyundaki karakter animasyonlarının kalitesizliği sert eleştiriler almıştı. BioWare isie bu durum karşısında önümüzdeki Perşembe bir yama yayınlayacarak karakterlerin göz animasyonlarını düzelteceğini duyurmuştu.

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Mass Effect: Andromeda
Mass Effect: Andromeda Uzay Temalı RPG Oyunu

Battlefield 1 Torrente Düştü!

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Yazar: - 05.04.2017

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