Mass Effect: Andromeda'dan Yeni Multiplayer Videosu

Serinin hayranları tarafından dört gözle beklenen yeni Mass Effect oyunu Andromeda için yeni videolar gelmeye edevam ediyor. Yayınlanan son videoda oyunun çok oyunculu yani multiplayer tarafına dair ayrıntılı bilgiler görebiliyoruz.

Mass Effect serisinin ilk üç oyunu bizlere kendi güneş sistemimiz ve galaksimizde yaşananları anlatıyordu. Üçüncü oyunun sonunda yeni galaksiye doğru yol alan seri, bizleri Andromeda'ya getirdi. Oyuncular yeni oyunda bir başka galaksiye gelmiş ve kendilerine yeni yaşam alanları yaratmaya çalışan insanlığın amansız mücadelesini görecek. Oldukça uzun bir hikayenin anlatılacağını tahmin ettiğimiz oyunun, bir de mutliplayer tarafı olacak. Yayınlanan yeni video, bizlere çok oyunculu bölümleri tanıyor.

Mass Effect: Andromeda'nın multiplayerında dört kişilik ekipler kuracağız ve bu bu ekiplerle üzerimize dalga dalga gelen düşman akınlarını durdurmaya çalışacağız. Her modda farklı oyun tarzları sunacak olan Andromeda'da 25 farklı karakter de bulunacak. Yapılan açıklamaya göre bu karakterlerin her biri farklı oynanış tarzlarına sahip olacak ve oyuncular kurdukları ekiplerde bu seçimlere de dikkat edecekler. Uzun bir hikayenin ardından eğlenceli bir multiplayer sunacağa benzeyen Andromeda için yayınlanan o videoyu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mass Effect: Andromeda'nın Çıkış Videosu Yayınlandı

Mass Effect: Andromeda Sistem Gereksinimleri