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Mass Effect: Andromeda'nın Çıkış Tarihi Belli Oldu

mass effect andromeda çıkış tarihi

Uzun süredir yeni oyunu beklenen Mass Effect'in bizleri heyecanlandıran yeni oyunu Mass Effect: Andromeda'nın çıkış tarihi belli oldu. Oyunun geliştiricisi BioWare yaptığı resmi bir açıklama ile yüreğimize su serpti.

Andromeda ilk duyurulduğunda 2016'da çıkacağı söylenmiş; ancak hemen ardından yapılan küçük bir erteleme ile 2017'nin "hemen başına" ertelenmişti. Bu açıklamanın ardından çıkış tarihi üzerindeki sis perdesi aralanmazken, yapılan resmi açıklama ile birlikte, özellikle serinin hayranlarının meraklı bekleyişi de başlamış oldu. BioWare'den gelen resmi açıklama ise şu şekilde oldu: 

"Mass Effect: Andromeda, bugüne kadar geliştirdiğimiz en etkileyici Mass Effect oyunu. Tamamen yeni bir hikaye anlatıyor, yeni karakterler, gezegenler, yaratıklarl tanışıyoruz ve yeni bir oynanış sistemi oluşturuyoruz. Yine ilk kez Mass Effect serisini, bizlere müthiş bir grafiksel artış sağlayan Frostbite oyun motoruna taşıyoruz. Tüm bunları sağlamak ve sizin en iyi deneyimi elde ettiğinizi görebilmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Bu iyi girişten sonra çıkış tarihi açıklamasını da yapan BioWare, oyunun PC, Playstation 4 ve Xbox One için, Avrupa'da 21 Mart, Kuzey Amerika'da ise 23 Mart tarihinde raflardaki yerini alacağını söyledi.

Mass Effect Andromeda'nınFilm Tadındaki Fragmanı

Mass Effect: Andromeda Oynanış Videosu

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Yazar: - 05.01.2017

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