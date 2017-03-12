Mass Effect: Andromeda'nın Çıkış Videosu Yayınlandı

Bioware firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını EA Games'in üstlendiği aksiyon rol yapma oyunu Mass Effect: Andromeda'nın etkileyici bir çıkış videosu yayınlandı.

Mass Effect oyun serisinin 4.oyunu olan Mass Effect: Andromeda'da senaryo Samanyolu Galaksi'sinde 22.yüzyılda başlıyor. İnsanlık yeni yaşanabilecek yerler keşfetmek için Andromeda Galaksisine doğru yola çıkıyor ve devamında çeşitli olaylar gelişiyor. Karakter olarak Scott veya Sara Ryder'dan birisi seçilebiliyor ve bu kahramanlarımızın görünümleri de tamamen bizim tarafımızdan ayarlanabiliyor. Oyunun yayınlanan yeni çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mass Effect: Andromeda, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için geliştirildi. Oyunun tüm bu platformlar için çıkış tarihi 23 Mart olarak duyuruldu. Oyunun PC sürümü, EA Games'in pazarlama stratejisinden dolayı Steam yerine, EA'nin kendi platformu olan Origin üzerinde satılacak. Mass Effect: Andromeda'nın fiyatları: PlayStation 4 için 269 TL, Xbox One için 269 TL, PC için 60 Euro olarak açıklandı.

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Mass Effect: Andromeda Sistem Gereksinimleri

Mass Effect: Andromeda'nın Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı