Mass Effect: Andromeda'nın Deneme Sürümü Çıktı!

Xbox One ve PC kullanıcılarının BioWare’in yeni bilim kurgu harikası Mass Effect: Andromeda’yı beklemesine gerek kalmadı. Electronic Arts, Access üzerinden oyunun ilk deneme sürümü yayınlandı.

Mass Effect: Andromeda’nın deneme sürümü sırasıyla, önce Xbox One üzerinde EA Access sonrasında da PC üzerinden Origin Access programıyla birlikte yarından itibaren oynanabilecek. Oyunun tam sürümü ise PC, PS4 ve Xbox One platformları için aynı anda 21 Mart tarihinde raflardaki yerini alacak. Access programlarına üyeliği bulunanlar da yarından başlamak üzere oyunun 10 saatlik deneme sürümüne erişebilecekler.

Deneme sürümünü hemen edinebilmek için EA Access ya da Origin Access’e aylık 5 dolar ya da yıllık 30 dolar ödeme yapmanız yetecek. Aylık üyelik satın aldıktan sonra herhangi ek bir ücret ödemeden 10 deneme sürümüne ulaşılabilecek.

Üç oyunluk ilk serinin ardından oyuncuları bambaşka bir galaksiye götürecek oyunu satın almadan önce uzunca bir deneme sürümünü oynamak da mantıklı görünüyor. Böylece yeni dinamikler ve oyun kurgusu görülebilecek ve oyuna dair detaylı fikir edinilecek.

Mass Effect: Andromeda'nın Çıkış Videosu Yayınlandı

Mass Effect: Andromeda Sistem Gereksinimleri