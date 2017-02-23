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Mass Effect: Andromeda'nın Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı

Bioware firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Electronic Arts'ın yaptığı Mass Effect: Andromeda'nın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

Geliştiricilerin yayınladığı oynanış videolarından ikincisi olan bu videoda profiller, favoriler ve takımlar ön plana çıkıyor.  Ayrıca oyundaki karakterler ve kazanılabilecek bir sürü özellik hızlıca gösteriliyor. Oyunda temel olarak 3 adet skill yani yetenek bulunuyor. Bunlar "combat", "tech" ve "biotics" olarak sınıflandırılıyor. Fakat videoda da gösterildiği üzere oyuncular bu yetenekleri birçok farklı profil sayesinde kendilerine göre şekillendirebilecekler.

Ayrıca favoriler özelliği sayesinde 4 adet slot oyuncuların kullanımına sunuluyor. Bu slotlara istenilen yetenekler, saldırı çeşitleri ve silahlar ile istenildiği şekilde kombinasyonlar hazırlanabiliyor. İşin güzel tarafı ise bu 4 favori slotun arasında savaş sırasında geçiş yapılabiliyor olması.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için geliştirilen Mass Effect: Andromeda'nın, 21 Mart tarihinde Kuzey Amerika, 23 Mart tarihinde de Avrupa kıtası için çıkış yapacağını da hatırlatalım. Oyundaki savaş sisteminden bahsedilen ilk videoyu da buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

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Mass Effect: Andromeda
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Yazar: - 23.02.2017

Mass Effect: Andromeda'nın Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı İçin Yorum Yaz

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