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Mastodon, Twitter'ın Tahtını mı Sallıyor?

Mastadon, Twitter'ın Tahtını Sallıyor

Sosyal medyanın çiçeği burnunda, yepyeni, genç bir mikro blog uygulaması daha oldu. Mastodon adı verilen bu uygulamanın ünü gün geçtikçe genç kullanıcılar arasında artıyor. Acaba Mastodon, Twitter'ın yerine geçebilir mi dersiniz?

Eugen Rockho tarafından geliştirilen Mastodon, son zamanlarda kullanıcı sayısını hatırı sayılır düzeyde artırmaya da başladı.

Mastodon nedir?

Son günlerde yeni bir mikro blog uygulaması olan Mastodon, Twitter'a rakip olarak gösterilerek adından sosyal medyada sıklıkla söz ettiriyor. Açık kaynaklı bir yazılım olarak geliştirilen Mastodon, özellikle ABD'de Twitter'dan sıkılan genç kullanıcıların uğrak noktası olmuş durumda. Mastodon'a bu linki tıklayarak katılabilirsiniz.

Mastodon'u Twitter'dan ayıran en önemli özellik kullanıcılarının güvendikleri bir sunucuyu seçebiliyor olmaları ve hangi sunucuyu seçerse seçsinler tüm üyeler ile bağlantı kurabiliyor olabilmeleri.

Diğer bir Mastodon avantajı da Twitter'ın 140 karakter sınırını artırarak kendi platformunda bu sınırı 500 karaktere kadar çıkarmış olması. Mastodon gönderilen iletilere GIF desteği de verebiliyor.

Bu arada Mastodon aslında file benzeyen, nesli tükenmiş bir tarih öncesi hayvanlara verilen bir isim. Mastodonlar, filler ve mamutlardan tipik olarak daha kısaydılar ve 40 milyon yıl önce Kuzey Afrika´da yaşıyorlardı.

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Yazar: - 06.04.2017

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