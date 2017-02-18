Math Challenge, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir matematik oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendinizi sınayabileceğiniz ve arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda hem eğleniyor hemde öğreniyorsunuz.

Matematiksel işlemleri hızlı bir şekilde yapmanıza katkı sağlayan Math Challenge yani Türkçe adıyla Matematik Oyunu, hem eğlenip hemde öğrenmenizi sağlıyor. Oynanışı son derece basit olan oyunda hızlı düşünmeli ve boşlukları doğru rakamlarla ya da operatörlerle doldurmalısınız. Ailenizde ve arkadaş ortamınızda tatlı bir çekişme ortam yaratmak için oynayabileceğiniz Math Challenge oyunu, birbirinden zorlu seviyeleriyle sizleri bekliyor. Oynaması oldukça kolay olan oyun aynı zamanda çocukların da mutlaka oynaması gereken bir oyundur. İşlemleri doğru bir şekilde öğrenmeleri için öncülük yapan Math Challenge, her anlamda faydalı bir oyundur diyebilirim. Aynı zamanda oyunda seviye atladıkça liderlik tablosunda da üst sıralara çıkabiliyorsunuz.

Hızlı düşünmeyi ve görmeyi tetikleyen Math Challenge oyunu basit kurgusu ve zorlu bölümleriyle sizleri bekliyor. Oyunda basit olarak işlemleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Matematiksel beceriyi geliştiren Math Challenge'ı sakın kaçırmayhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.funmathgames.mathchallengeın.

Math Challenge oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.