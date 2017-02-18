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Math Challenge
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Math Challenge

(iOS)
Math Challenge İndir Hemen İndir

62.1 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Math Challenge
Math Challenge
Math Challenge
Math Challenge
Math Challenge

Hızlı düşünmeyi öğreniyor ve matematiksel becerilerinizi geliştiriyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Math Challenge, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir matematik oyunudur. Hızlı düşümeyi öğreten oyunda matematiksel becerilerinizi test ediyorsunuz.

Çocukların ve yetişkinlerin severek oynayabileceği bir matematik oyunu olarak karşımıza çıkan Math Challenge yani Türkçe adıyla Matematik Oyunu, hızlı düşünmenizi ve görmenizi sağlıyor. Zorlu bölümlere sahip olan oyunda yarım bırakılan işlemleri tamamlamaya çalışıyor ve yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışı bulunan Math Challenge'da elinizi çabuk tutmalı ve bölümleri bir an önce tamamlamalısınız. Global skor sistemine de sahip olan oyunda işlemleri en kısa sürede tamamlayarak üst sıralara tırmanabilirsiniz. Her yönüyle faydalı bir oyun olarak nitelendirebileceğim Math Challenge'da arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Hızlı görmeyi ve düşünmeyi tetikleyen oyunda matematiksel becerilerinizi sınıyorsunuz. Çocuklar için son derece etkili olan oyunda elinizi çabuk tutmalısınız. İşlemleri doğru bir şekilde öğrenmenin önünü açan oyunda dikkatinizi kaybetmemelisiniz. Oynarken eğlenecek, eğlenirken de öğretecek Math Challenge'ı sakın kaçırmayın.

Math Challenge oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
PeakselGames
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