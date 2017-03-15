Matrix Filmi Yeniden Çekiliyor

1999 yılı yeni milenyuma göz kırparken, beyin yakan Matrix filmi gündemi çok meşgul etmişti. Sinema dünyasında Matrix bir kilometre çizgisi olmuş, hayatımıza birçok yeni anlam katarak, felsefe "şakralarımızın" açılmasına da katkıda bulunmuştu. Şimdi yeni kuşak için aynı etkiyi yaratabilmek adına yeniden çekilmesi gündemde.

"Matris" veya "Matriks" biçiminde dilimize geçmiş İngilizce kökenli bir sözcük olan Matrix, hafızalarımızda sadece 3 adet filmle hatırlanır. Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve Hugo Weaving gibi oyuncuları zihinlerimize kazıdığı bu kült filmin ardından, birçok benzeri de çekilmişti. Bire bir benzemeseler de Matrix, sinematografisi ve felsefi çizgisiyle birçok yapım tarafından takip edildi.

Matrix'in ardından gelen 2 devam filmi asla ilki kadar ses getirmedi ancak aksiyon sinemasına da hatırı sayılır derecede katkılar getirmediklerini söylemek yanlış olur. Matrix'in ilk filmi Lana ve Lilly Wachowski kardeşler tarafından çekilmiş ve ilk haftasında 27,788,331 Dolar gelir getirmişti. Filmin uluslararası hasılatı bugün 463,571,383 Dolara ulaşmış durumda.

Yeniden çekilecek

Hollywood Repoter isimli web sitesinin haberine göre, filmin yapımcısı Warner Bros, Matrix'i yeniden çekmek için kollarını sıvamış. Projenin bütünlüğü henüz çok meydana çıkmamış olsa da eski Matrix'de adı geçen yönetmen ve aktörlerin bu projede yer almayacağı söyleniyor. Aradan geçen 18 seneyi göze aldığımızda bunun çok da mümkün olduğunu düşünmek, gerçekçi bir yaklaşım olmazdı. Ancak Star Wars filmlerinin yeniden yapımlarında, Han Solo ve Luke Skywalker'ı görmek, sinemaseverlerin aklına "belki Keanu Reves?" düşüncesini getirmiş olsa da, maalesef yeni Matrix'de Micheal B. Jordan'ın rol alması kuvvetli bir ihtimal. Bu oyuncuyu Fantastic 4 filminin 2015 yılındaki yeniden çekiminden tanıyoruz.

Biraz nostalji yapıp, ilk filmin fragmanına bir göz atalım mı ne dersiniz?